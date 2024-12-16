16 декабря 2024, 02:44

«Отдыхающие не заметят». Эколог — о последствиях крушения танкеров в Керченском проливе

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В Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В результате ЧП произошел разлив мазута. Росприроднадзор уже устанавливает объем загрязнения, а президент Владимир Путин поручил создать рабочую группу по ликвидации последствий ЧП. Что грозит экологии региона и как будут бороться с последствиями аварии, ведущая 360.ru Анастасия Букреева узнала в беседе с экологом Анатолием Баташовым.

ЧП не сорвет курортный сезон По словам эколога, потерпевшие крушение суда были скорее «баржами для перевозки нефти», чем танкерами в обычном понимании этого слова.

«Очень маленькие корабли. Поэтому здесь масштаб катастрофы будет не слишком вредный для экологии. Но то, что видно сейчас, вот невооруженным взглядом, примерно две тысячи тонн мазута в акваторию попало. И с этим придется жить», - заявил эксперт.

Несмотря на это, собеседник 360.ru подчеркнул, что эта авария не угрожает экологии акватории моря, хотя некоторое количество рыбы и птиц погибнет.

«Он (масштаб бедствия - прим. ред.) не сорвет курортный сезон. Отдыхающие этого не заметят», - успокоил Баташов тех, кто планирует приехать следующим летом на побережье для отдыха.

Аварией занялись сразу Эколог отметил, что в это время года из-за штормов будет трудно установить заграждения для сбора нефти. Но благодаря тому, что проблемой стали заниматься сразу, последствия от аварии будут минимальными.

«С учетом того, что аварией стали заниматься сразу, то есть, практически как только поступили первые сигналы, туда сразу же пошли буксировочные суда, и на серьезном уровне подключилось руководство всех органов, в том числе Минтранса, МЧС, Роспроводнадзора, есть уверенность, что все меры будут приняты быстро и исчерпывающе» - подвел итог Баташов.

По мнению эколога, суда, транспортировавшие нефть, не должны были эксплуатировать в море в такой сильный шторм. Он назвал капитанов, отправившихся в море в шторм «шалопаями».

Катастрофы Корабли Нефть Экология Крушение танкеров в Керченском проливе
15 декабря 2024, 23:38
Хороший человек и опытный моряк. Стала известна личность погибшего в Керченском проливе
Телеканал «360»
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При крушении танкеров в Керченском проливе погиб Данил Саблин с танкера «Волгонефть 212». Источник рассказал 360.ru, что мужчина был опытным моряком, который знал свое дело.

«Как человек был очень хороший. Для меня это друг, который никогда не предаст. И где бы мы ни находились, мы все ровно были на связи. Все в шоке, потому что Данил был неотъемлемой частью экипажа», - поделился источник.

Собеседник издания отметил, что у Саблина был достаточный опыт работы на подобном судне. Он был мотористом, нес вахты в машинном отделении в качестве помощника механика. Саблин строго выполнял действия согласно его должности, подчеркнул источник.

Два танкера столкнулись в воскресенье в Керченском проливе. Судно «Волгонефть 212» получило повреждения и село на мель, а «Волгонефть 239» легло в дрейф. Для спасательной операции задействовали два буксира и два вертолета. О гибели матроса стало известно почти сразу, когда с танкера эвакуировали пострадавших.

Нефть Крушение танкеров в Керченском проливе
15 декабря 2024, 19:45
Эвакуацию экипажа танкера «Волгонефть 239» приостановили из-за погодных условий
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Операцию по эвакуации экипажа танкера «Волгонефть 239» приостановили из-за сложных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На судне есть все необходимое для первоочередного жизнеобеспечения. Силы и средства для оказания помощи находятся в готовности», - уточнили в министерстве.

Танкеры потерпели крушение днем 15 декабря в Керченском проливе. Причиной аварии, произошедшей с судами «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212», могли стать ошибочные действия их экипажей в условиях сильного шторма на море. Танкеры изначально разрабатывались как речные суда, которые могли бы выходить в прибрежные морские акватории в условиях спокойной погоды. Однако шторм дал на них слишком большую нагрузку, и корпуса не выдержали.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Премьер-министр Михаил Мишустин создал рабочую группу по ликвидации последствий случившегося. Президент Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе после ЧП.

При крушении одного из танкеров в Черном море пострадали 11 человек, их доставили в городскую больницу Анапы. Считавшийся погибшим капитан «Волгонефти 212» выжил.

МЧС РФ Эвакуации Крушение танкеров в Керченском проливе
15 декабря 2024, 19:17
Минимум троих детей спасли из полыхающего дома в центре Москвы
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Спасатели эвакуировали восемь человек, в том числе троих детей, из горящего дома № 18 на улице Тимура Фрунзе в Москве. Подробности сообщил источник 360.ru.

С третьего этажа спасли одного человека, еще троих - с четвертого. Двоих жителей вывели со второго этажа, еще двоих - с пятого.

Пламя охватило квартиру на первом этаже, огонь распространился по всей площади. Информации о пострадавших пока не поступало.

Сам дом - пятиэтажный с деревянными перекрытиями. Причины возгорания неизвестны.Спасателям удалось локализовать пламя.

«Я спал. Мы услышали задымление, я вышел, сказали пожар в доме. Только что эвакуировали нас всех, сейчас бабушку должны вывести», - сообщил 360.ru очевидец случившегося.

Ранее двоих детей спасли из горящей пятиэтажки на западе Москвы. Помощь медиков никому не понадобилась.

Пожары Дети Москва Квартиры
15 декабря 2024, 18:09
Мужчина провалился под лед в Коптеве
Пресс-служба МЧС
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В районе Коптево под лед Большого Головинского пруда провалился мужчина. Об этом 360.ru сообщил источник.

Подробностей происшествия пока нет. Информация о состоянии пострадавшего не поступала.

UPD: мужчина выбрался из воды самостоятельно и уехал домой. Помощь медиков и спасателей не понадобилась.

Ранее женщина с дочкой провалились под лед на озере в Челябинской области во время катания на коньках. На помощь пришли глава семейства и очевидцы, они смогли достать тонущих из воды.

Москва

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