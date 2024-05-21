«Отделался испугом». Мать спасшегося от медведей бегуна рассказала, как он их отогнал

«Нормально. Он просто сильно испугался. Его на следующий день еще трясло», - призналась женщина.

По ее словам, никаких травм ее сын тогда не получил.

На хищников мужчина наткнулся во время пробежки. Ему повезло, что он услышал шорох и остановился. Если бы продолжил бежать, то медведи бы на него напали.

«Он остановился и вовремя вспомнил, что надо шуметь. Он стал кричать. Один сразу убежал. Один подождал пока медвежата с дерева слезут и тоже убежали. Отделался испугом», - рассказала собеседника 360.ru.

По ее словам, именно медведица рычала на ее сына, а когда он начал кричать, то сразу побежала к медвежатам. После того, как детеныши слезли с дерева, они все убежали, объяснила женщина.

Только после этого он смог вернуться домой. В заключение мать спасшегося бегуна отметила, что сейчас ее сын находится в городе, где работает.

Ранее Telegram-канал 360.ru опубликовал видео с моментом спасения парня от диких зверей, с которыми он столкнулся около деревни Кучуково.