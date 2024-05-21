21 мая 2024, 00:01

«Отделался испугом». Мать спасшегося от медведей бегуна рассказала, как он их отогнал

Freepik
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Молодой парень в лесах Башкирии во время пробежки наткнулся на медведей с двумя медвежатами, но сумел сохранить самообладание и спастись. Мать бегуна рассказала 360.ru, как он себя чувствует после столкновения с опасными хищниками как ему удалось их отогнать.

«Нормально. Он просто сильно испугался. Его на следующий день еще трясло», - призналась женщина.

По ее словам, никаких травм ее сын тогда не получил.

На хищников мужчина наткнулся во время пробежки. Ему повезло, что он услышал шорох и остановился. Если бы продолжил бежать, то медведи бы на него напали.

«Он остановился и вовремя вспомнил, что надо шуметь. Он стал кричать. Один сразу убежал. Один подождал пока медвежата с дерева слезут и тоже убежали. Отделался испугом», - рассказала собеседника 360.ru.

По ее словам, именно медведица рычала на ее сына, а когда он начал кричать, то сразу побежала к медвежатам. После того, как детеныши слезли с дерева, они все убежали, объяснила женщина.

Только после этого он смог вернуться домой. В заключение мать спасшегося бегуна отметила, что сейчас ее сын находится в городе, где работает.

Ранее Telegram-канал 360.ru опубликовал видео с моментом спасения парня от диких зверей, с которыми он столкнулся около деревни Кучуково.

Медведи Башкирия
21 мая 2024, 00:46
«Разнимала их». Жительницу Красноярского края обвинили в жестоком избиении девочки
Unsplash
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Жительницу Назарово Красноярского края Екатерину обвинили в жестоком избиении 12-летней девочки из-за кражи электронной сигареты. Подруга многодетной матери Наталья рассказала 360.ru, что женщина никого не била, пыталась разнять дерущихся девочек, а теперь пострадавшая пытается просто «срубить» денег.

Собеседница 360.ru отметила, что в тот день она была вместе с подругой и хоть не присутствовала при самом конфликте, но в курсе происходящего. По ее словам, подруга ей рассказала, что случилось.

«Ее дочка подралась вот с этой девочкой. Дочка притащила ее за косы к себе домой. Мать разнимала их. А девочка просто денег решила „срубить“, вот и все», - заявила она.

Екатерина пыталась разнять дерущихся, а затем пострадавшая девочка куда-то убежала. Потом выяснилось, что она побежала к соседке, чтобы вызвать скорую помощь и полицию, пояснила Наталья. Она также добавила, что девочка - детдомовская. Ее взяла под опеку бабушка. При этом поведение у подростка не очень хорошее.

«Если б у нее взять со школы справки о ее поведении, будет все понятно. И образ жизни этой девочки понятен», - подчеркнула женщина.

По словам собеседницы 360.ru, ее подруга - хорошая мать, воспитывающая четверых детей. Сейчас она находится в декретном отпуске. И если понадобится, то она пойдет свидетелем по этому делу.

Наталья также добавила, что лично говорила по телефону с бабушкой пострадавшего подростка. На вопрос, будут ли они писать заявление в полицию, та ответила, что нет.

«Она говорит: „Мы ничего не будем. И поделом моей внучке, что ей вот так вот прилетело. Она задолбала меня воровать“», - рассказала она.

В заключение собеседница 360.ru подтвердила кражу вейпа, добавив, что был украден еще и телефон.

Ранее полиция задержала жителя Мытищ за избиение экс-супруги , в результате чего женщина попала с серьезными травмами в реанимацию.

Драки Дети Кражи Избиения Красноярский край
20 мая 2024, 21:58
В Подмосковье вспыхнул пожар на швейной фабрике
Пресс-служба МЧС
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В Ногинске разгорелся пожар в здании швейной фабрике. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, в здании швейной фабрики загорелась кровля. Из него эвакуировали 20 человек. В ликвидации возгорания принимают участие 32 пожарных и восемь единиц техники.

Ранее сообщалось о пожаре в здании ресторана в московском районе Люблино. Огонь распространился на площади 350 квадратных метров. Внутри здания находились 12 человек - они самостоятельно вышли на улицу после начала пожара.

Вечером в воскресенье, 19 мая, пожар охватил здание управы в столичном районе Соколиная Гора. Огонь распространился на площади 1200 квадратных метров. При ликвидации возгорания пострадал один из пожарных. Потушить огонь удалось к утру понедельника.

Пожары МЧС РФ Россия
20 мая 2024, 21:26
Мужчину зажало между платформой и движущимся поездом в Петербурге
РИА «Новости»
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Упавшего с платформы Московского вокзала на железнодорожные пути пассажира госпитализировали с травмами после того, как он попытался пробраться между вагонами движущегося поезда. Этот момент попал на видео.

О случившемся сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«[Мужчина] упал между шестой платформой и поездом. Подняться на перрон он не смог, поезд в движении зацепил его и протащил за составом несколько метров», - уточнили в надзорном ведомстве.

Травмированного мужчину увезли в Мариинскую больницу. Движение поездов возобновили в штатном режиме.

Прокуратура инициировала проверку произошедшего, в частности, соблюдение требований безопасности. Также специалисты оценят действия ответственных лиц и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Ранее на Восточном вокзале в Москве у мужчины нашли гранату , когда он проходил металлодетектор.

Санкт-Петербург Прокуратура РФ Больницы Мужчины Поезда
20 мая 2024, 20:28
Пожар в ресторане на востоке Москвы потушили
Пресс-служба МЧС
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Пожарные локализовали, а затем полностью ликвидировали крупное возгорание в ресторане в московском районе Люблино. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, огонь в здании ресторана распространился на площади в 350 квадратных метров. Внутри находились 12 человек - после начала пожара они самостоятельно вышли на улицу. Информации о пострадавших не поступало.

На тушение прибыли 54 спасателя и 16 единиц техники.

В дептрансе Москвы уточнили, что из-за случившегося движение по Краснодарской улице в районе дома 60 затруднено. Водителям посоветовали выбирать альтернативные маршруты.

Ранее в московском управлении МЧС сообщили 360.ru о возгорании на Краснодарской улице в Москве. Место ЧП окутали клубы черного дыма.

Накануне пожар охватил здание управы в районе Соколиная гора. Его площадь достигла 1200 квадратных метров. В тушении задействовали 107 человек и 33 единицы спецтехники. Один из пожарных пострадал при ликвидации пламени. Потушить пожар удалось к утру.

Спасатели Пожары МЧС РФ Рестораны Москва

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