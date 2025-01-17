«Отделалась испугом». Брат пострадавшей на Шри-Ланке россиянки рассказал о ДТП

«Сестра ехала в том автобусе с подругой. Девушки не получили травм, но сильно испугались. Они уже связалась с родственниками в России, чтобы успокоить, что с ними все хорошо», - отметил родственник россиянки.

Мужчина рассказал, что группа туристов выехала на экскурсию примерно в 03:30 утра на автобусе. После ДТП у пассажиров возникли подозрения, что водитель уснул и врезался в машину.

«Тот, кто сидел сзади получил легкие травмы, а у тех, кто находился в передней части автобуса, травмы более существенные в виде открытых переломов», - добавил он.

Туристы из России ехали на микроавтобусе на экскурсию в горы. Около Тангалле произошло столкновение с цементовозом , водитель погиб на месте. В посольстве России сообщили, что в ДТП пострадали 12 россиян , двое из них находятся в тяжелом состоянии