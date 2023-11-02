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Врачи предупредили девочку об угрозе выкидыша и определили срок беременности - 18 недель. Гинеколог также диагностировал возможность преждевременных родов, шестиклассницу госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Беременность оказалась сюрпризом для обоих несовершеннолетних родителей. По данным издания, отцом ребенка оказался 15-летний восьмиклассник, с которым девочка встречалась на протяжении полугода. В отличие от школьницы, которая прилежно училась и активно занималась в кружках, подросток был двоечником, уточнили авторы статьи.

Областная прокуратура начала проверку после информации о беременности и госпитализации девочки.

Ранее в Красноярске от 14-летнего подростка забеременела 10-летняя школьница. Она обратилась к врачу из-за болей в животе. Результаты обследования у гинеколога показали, что девочка находилась на шестом месяце беременности.