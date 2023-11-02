02 ноября 2023, 13:35

Отцом ребенка шестиклассницы из Ленобласти оказался 15-летний школьник — СМИ

Unsplash
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Шестиклассница обратилась к врачам в Ленинградской области из-за болей в животе. Медицинские работники сказали 12-летней девочке, что она ждет ребенка. Его отцом может быть восьмиклассник-двоечник, сообщил Telegram-канал Mash.

Врачи предупредили девочку об угрозе выкидыша и определили срок беременности - 18 недель. Гинеколог также диагностировал возможность преждевременных родов, шестиклассницу госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Беременность оказалась сюрпризом для обоих несовершеннолетних родителей. По данным издания, отцом ребенка оказался 15-летний восьмиклассник, с которым девочка встречалась на протяжении полугода. В отличие от школьницы, которая прилежно училась и активно занималась в кружках, подросток был двоечником, уточнили авторы статьи.

Областная прокуратура начала проверку после информации о беременности и госпитализации девочки.

Ранее в Красноярске от 14-летнего подростка забеременела 10-летняя школьница. Она обратилась к врачу из-за болей в животе. Результаты обследования у гинеколога показали, что девочка находилась на шестом месяце беременности.

Дети Ленинградская область Школьники Медицина
02 ноября 2023, 14:00
Вестибюль станции метро «Новогиреево» закрыли в Москве по требованию полиции
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Восточный вестибюль станции метро «Новогиреево» (выходы 1-4) в Москве закрыли. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.

Пассажирам рекомендовали пользоваться входами 5-8 западного вестибюля станции.

Закрыть станцию потребовала полиция. О причинах закрытия не сообщалось.

Ранее пассажиров срочно эвакуировали с Киевского вокзала в Москве.

Часть пути на салатовой ветке метро столицы временно закрывали после столкновения поездов, причиной которого назвали ошибку машиниста.

Кроме того, более 20 рейсов задержали в трех московских аэропортах.

Также Москвичей предупредили об отмене движения трамваев по Шаболовке на выходных. Временные неудобства будут связаны с реконструкцией трамвайного депо имени Апакова.

Метро Москва 2023
02 ноября 2023, 11:41
Бойца MMA задержали с неизвестным веществом в Москве — СМИ
Фото: «МВД Медиа»
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В Центральном округе Москвы полицейские задержали Кирилла Самброса, который является бойцом Hardcore Fighting и участником бойцовской лиги «Наше Дело». У спортсмена нашли неизвестное вещество, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, задержание прошло ночью рядом с домом на Шмитовском проезде. Сотрудники полиции остановили такси, в салоне которого сидел 25-летний спортсмен.

Он занервничал, полицейские начали досмотр. В итоге у бойца нашли сверток с неизвестным веществом. Подозрительную находку отправили экспертам на исследование.

В Сети также появились кадры задержания бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева. На ролике видно, как во время досмотра правоохранители изъяли у 42-летнего спортсмена пакет с полкило порошкообразного вещества, которое оказалось производным N-метилэфедрона.

Наркотики Задержания Спортсмены Москва 2023
02 ноября 2023, 11:14
Подозреваемого в избиении мужчины у кафе задержали в Москве
Фото: «МВД Медиа»
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Сотрудники полиции задержали во 2-м Саратовском проезде 22-летнего москвича. Предположительно, он избил мужчину в центре города, сообщили в пресс-службе столичного МВД.

По данным ведомства, молодой человек неподалеку от кафе на улице Маросейка на глазах у свидетелей ударил по лицу 34-летнего мужчину. Тот, упав на спину, ударился головой об асфальт.

Прибывшая на место бригада скорой увезла пострадавшего в больницу. Полицейские возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемого на время следствия отправили в изолятор.

Ранее несколько молодых людей на паркинге рядом с торговым центром на Ходынском бульваре избили ровесников. Троих подростков удалось задержать, с ними работают следователи. Остальных объявили в розыск.

Драки Избиения Москва 2023
02 ноября 2023, 10:42
Мужчина избил пенсионера на станции метро в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В московском метрополитене 25-летний мужчина избил пенсионера. Столичная прокуратура взяла расследование дела под контроль, сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным правоохранительных органов, происшествие произошло в вестибюле станции метро «Орехово» 29 октября. Драка попала на видео, на кадрах которого видно, как двое мужчин разговаривают, а потом один набрасывается на другого с кулаками.

Пенсионеру потребовалась медицинская помощь. Нападавшего задержали.

«Привлечение фигуранта к уголовной ответственности контролируется», - уточили в прокуратуре Московского метрополитена.

Столичный главк Следственного комитета попросил передать дело в их производство.

В середине октября в московском метрополитене произошла драка между двумя пассажирами.

Один из конфликтующих получил несколько ударов ножом.

Драки Прокуратура РФ Метро Москва 2023

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