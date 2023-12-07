Отца устроившей в Брянске стрельбу школьницы задержали

По данным канала, 53-летнего мужчину увезли на допрос. Накануне у него был день рождения. Вероятно, школьница воспользовалась этим и получила доступ к огнестрельному оружию.

Как уточнил Telegram-канал «112», на допросе отец нападавшей заявил, что не знал о пропаже ружья. Он утверждал, что «Бекас» 16 калибра хранился в металлическом шкафу под замком. Мужчина предположил, что дочь могла украсть ключ от оружейного сейфа, откуда, помимо ружья, взяла охотничий нож.

Также он заявил, что не видел, как девочка уходила в школу. Мужчина не смог объяснить причины, по которым она решила устроить стрельбу. По его словам, дочь не жаловалась на травлю со стороны одноклассников. Обычно она не делилась личным с родными и держала все переживания в себе.

По данным источника «360», отец школьницы - бывший боксер, долго занимался спортом. Сейчас мужчина работает в охране.

Стрельба произошла утром 7 декабря. По данным СК, школьница пронесла помповое ружье в здание и открыла огонь, а затем свела счеты с жизнью. Ранения получили пять человек.

Одноклассница нападавшей скончалась , еще один человек находится в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.