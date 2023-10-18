Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
Также снят запрет на работу морского и наземного общественного транспорта, который прекращал движение на время воздушной тревоги.
До этого в связи с ракетной опасностью в Севастополе зазвучали сирены. Развожаев опубликовал предупреждение с алгоритмом действий. Причины воздушной тревоги не уточнялись. При этом в Telegram-канале «ЧП/Севастополь» появилась информация, что в городе предположительно сбили противокорабельную ракету «Нептун».
Накануне российские военные подавили и сбили у берегов Крыма восемь украинских беспилотников. Глава региона Сергей Аксенов поблагодарил военных за проделанную работу.