Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе

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Также снят запрет на работу морского и наземного общественного транспорта, который прекращал движение на время воздушной тревоги.

До этого в связи с ракетной опасностью в Севастополе зазвучали сирены. Развожаев опубликовал предупреждение с алгоритмом действий. Причины воздушной тревоги не уточнялись. При этом в Telegram-канале «ЧП/Севастополь» появилась информация, что в городе предположительно сбили противокорабельную ракету «Нептун».

Накануне российские военные подавили и сбили у берегов Крыма восемь украинских беспилотников. Глава региона Сергей Аксенов поблагодарил военных за проделанную работу.