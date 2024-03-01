01 марта 2024, 01:44

«От меня идет запах». Снятый с рейса боец СВО опроверг курение на борту

Читайте нас в: Google Новости

Раненого бойца специальной военной операции сняли с рейса за курение на борту. Сам ветеран заявил «360», что действительно курил, но еще до самолета. По его словам, правила авиаперевозок он не нарушал.

Все произошло на рейсе Москва - Барнаул авиакомпании «Победа». Одного из пассажиров высадили из самолета за курение на борту. Мужчину заподозрили в нарушении правил авиаперевозок после посещения туалета.

«До пассажира запаха не было, после него я почувствовала в туалетной комнате запах сигарет, я его на месте задержала», - рассказала «360» стюардесса авиакомпании.

Капитан воздушного судна принял решение снять пассажира с рейса и вызвал полицию. Сам ветеран отрицает курение на борту. По его словам, он каждый день выкуривает три пачки сигарет, поэтому запах впитался в его одежду.

«Как бы я курил в самолете? Вы же в автобусе чувствовали от меня запах курева, да? Ну вот. Я не курил [в самолете], от меня запах идет, я не отрицаю, я много курю», - заявил мужчина.

Пассажиры самолета подтвердили, что в туалете был запах сигарет, но дыма или окурков не было, датчик дыма также не сработал.

В понедельник, 25 февраля, пассажиры рейса Москва - Якутск заступились за участника СВО , устроившего дебош на борту самолета.­ Военнослужащий оскорблял бортпроводников авиакомпании и они вызвали полицию. Но часть пассажиров попросили не снимать бойца с рейса, и поручились за него.

Курение Ветераны Самолеты Авиакомпании Полиция
01 марта 2024, 01:27
Трехмесячную девочку госпитализировали после ссоры родителей в Петербурге
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Трехмесячную девочку госпитализировали с черепно-мозговой травмой (ЧМТ) после нападения ее отца на мать в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

«Получившую травму головы девочку доставили в больницу, сейчас она находится там в состоянии средней тяжести», - уточнило издание.

Семейный конфликт произошел во Фрунзенском районе.

По предварительной информации, в одном из домов в Альпийском переулке мужчина начал избивать жену, которая в это время держала на руках ребенка. В какой-то момент младенец выпал из рук матери.

Нападавший скрылся в неизвестном направлении, женщина вызвала скорую помощь и полицию.

Ранее семейная пара в Екатеринбурге посадила за руль семимесячного ребенка , чтобы его успокоить. Мать выложила видео поездки в соцсетях. Им уже заинтересовалось городское ГИБДД, которое инициировало проверку.

Санкт-Петербург Дети Больницы Полиция
29 февраля 2024, 21:57
Пожар произошел в Зачатьевском монастыре в центре Москвы
Публичное достояние
Читайте нас в: Google Новости
В центре Москвы произошло возгорание в неиспользуемом корпусе Зачатьевского ставропигиального женского монастыря, пожар уже ликвидировали. Об этом сообщил РИА «Новости» руководитель информслужбы Московской епархии священник Александр Волков.

По его словам, возгорание оказалось небольшим.

«Пожарные расчеты уже прибыли, возгорание потушено, никто не пострадал», - заявил священник.

Пожар произошел в подвале на площади 40 квадратных метров, а также перекрытий площадью 10 квадратных метров. Здание сейчас находится на реконструкции, сообщил агентству источник в экстренных службах.

Ранее в петербургском Морском порту загорелся мусор на палубе ледокола «Ермак» , проходящего утилизацию. Пожар распространился на площади 20 квадратных метров, но был оперативно ликвидирован, обошлось без пострадавших.

Причинами возгорания заинтересовались следователи.

Спасатели Священники Пожары Москва
29 февраля 2024, 21:42
Легковой автомобиль врезался в такси в Москве
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Два автомобиля столкнулись на дороге в поселке Коммунарка на пересечении улиц Александры Монаховой и Бачуринской. Медики госпитализировали с места ДТП двух человек, сообщил «360» источник.

Диспетчер получил информацию о ДТП в 19:17. Выяснилось, что свидетелями аварии стала бригада спасателей, которая возвращалась с выезда. На место отправились сотрудники ГИБДД и медики.

Бригады скорой помощи забрали в больницу двух пострадавших. Травмы получили водитель такси и владелец второго участника аварии. Еще одна пострадавшая женщина-пешеход отказалась от госпитализации.

По данным дептранса Москвы, на месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Движение по улице Александры Монаховой в сторону Калужского шоссе затруднено.

Накануне массовое ДТП произошло на пересечении Волгоградского проспекта и Волжского бульвара в Москве. На дороге столкнулись восемь автомобилей.

ДТП Москва
29 февраля 2024, 19:28
Суд изменил приговор зарезавшему жену жителю Башкирии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Верховный суд Башкирии сократил срок лишения свободы признанному виновным в убийстве супруги Алику Махиянову. Наказание сократили на два месяца, до девяти лет и десяти месяцев колонии. Об этом сообщил РБК.

По данным следствия, в августе 2022 года 38-летний мужчина зарезал свою бывшую жену, сотрудницу администрации Белорецка. Махиянов нанес жертве не менее десяти ударов, она скончалась на месте.

Преступление сняли камеры видеонаблюдения. Правоохранители оперативно задержали экс-супруга. Суд вынес Махиянову приговор осенью 2023 году.

Известно, что женщина неоднократно обращалась в полицию, жалуясь на преследование со стороны бывшего мужа. Однако правоохранители не предприняли должных мер. СК возбудил уголовное дело по статье о халатности в отношении полицейских Белорецка, которые не реагировали на обращения.

Убийства Суд Башкирия

Новости по теме