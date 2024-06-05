05 июня 2024, 18:18

Осужденный в Москве немецкий бизнесмен сам сдался полиции

РИА «Новости»
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Немецкий бизнесмен Ральф Новак, пропавший в день приговора по делу о хищении акций каршеринговой компании BelkaCar, сам обратился в инспекцию. Об этом РИА «Новости» заявил адвокат инвестора Иван Гилев.

Юрист подтвердил, что Новак прибыл в инспекцию.

«Сейчас в инспекции оформляем документы», - указал адвокат.

Суд признал бизнесмена виновным в хищении 52,4% акций каршеринга и приговорил к пяти годам колонии. Инвестор находился под домашним арестом, а в день приговора скрылся. Адвокат Константин Елфимов отметил, что иностранец запаниковал из-за угрозы отправиться в тюрьму.

Газета Der Spiegel заявляла, что Новак пытался получить убежище в посольстве Германии. В издании уточнили, что у бизнесмена с юридической точки зрения почти не было шансов на помощь, так как диппредставительству следовало передать подсудимого местным властям.

Хищения Адвокаты Приговоры Полиция Москва
05 июня 2024, 16:40
Мужчина кинулся под машину и спрыгнул в Москва-реку
РИА «Новости»
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На Большом Краснохолмском мосту в центре Москвы мужчина бросился под проезжавший мимо Jaguar, а после спрыгнул в реку. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По его информации, прохожий попал под автомобиль на улице Народная. После удара он встал и побежал к набережной, затем спрыгнул в воду, переплыл реку и направился в сторону Павелецкого вокзала. На берег мужчина выбрался уже голый.

Со слов водителя, при аварии никто не пострадал. Предположительно, мужчина находился в состоянии измененного сознания.

Ранее в Великом Новгороде четыре иностранца утонули в реке Волхов. Купающихся снесло сильным течением, и только один из них смог выбраться на берег.

Москва
05 июня 2024, 16:14
Петербурженка на Mitsubishi перед ПМЭФ врезалась в Aurus Komendant
РИА «Новости»
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Mitsubishi в центре Санкт-Петербурга врезался в Aurus Komendant. ДТП произошло на Садовой улице за день до ПМЭФ. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По словам очевидцев, отечественный автомобиль не пострадал. По данным канала, Aurus стоимостью 46 миллионов рублей арендовали в одном из автосалонов Балашихи. За рулем сидел нанятый водитель, а Mitsubishi управляла девушка.

Иномарка в ДТП получила сильные повреждения, владелице придется заменять всю переднюю часть авто, указали авторы публикации.

На Пятницком шоссе в Москве произошла авария с участием Tesla с белорусскими номерами и ВАЗ 2147. Из-за столкновения на площади около двух квадратных метров разлилось топливо, отечественное авто перевернулось. По данным источника, одна из машина задымилась, но в результате никто не пострадал.

Санкт-Петербург ДТП Иномарки Балашиха Водители Aurus
05 июня 2024, 13:05
Tesla и ВАЗ столкнулись на северо-западе Москвы
Global Look Press
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На Пятницком шоссе в Москве столкнулись автомобили Tesla с белорусскими номерами и ВАЗ 2147. О ДТП сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По его информации, после аварии один из автомобилей задымился. От удара ВАЗ перевернулся на бок. Кроме того, произошел разлив топлива на площади около двух квадратных метров.

В ДТП никто не пострадал. Из-за аварии пришлось перекрыть одну из полос шоссе в сторону Москвы.

Ранее в столичном районе Капотня на Бесединском мосту столкнулись три автомобиля. По данным источника 360.ru, в ДТП пострадали пять человек.

ДТП Tesla Москва
05 июня 2024, 12:16
Полторы тысячи человек эвакуировали из ТЦ на юго-востоке Москвы
Freepik
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Из-за пожара в торговом центре «Бум» на юго-востоке Москвы пришлось эвакуировать 1500 человек. Об этом 360.ru сообщил источник.

По его информации, в здании на улице Перерва загорелся утеплитель. На место прибыли пожарные машины. Причины возгорания выяснят специалисты.

Посетители засняли и выложили в интернет работу шести пожарных расчетов, однако открытого пламени на кадрах не видно.

«У нас пожар в торговом центре. И нас эвакуировали», - прокомментировала очевидица.

Ранее в Омске загорелась крыша ресторана. Пламя охватило площадь в 100 квадратных метров. По предварительным данным, никто из посетителей и работников не пострадал, уточнили в пресс-службе МЧС России.

Пожары Россия Москва

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