Осужденный в Москве немецкий бизнесмен сам сдался полиции

Юрист подтвердил, что Новак прибыл в инспекцию.

«Сейчас в инспекции оформляем документы», - указал адвокат.

Суд признал бизнесмена виновным в хищении 52,4% акций каршеринга и приговорил к пяти годам колонии. Инвестор находился под домашним арестом, а в день приговора скрылся. Адвокат Константин Елфимов отметил, что иностранец запаниковал из-за угрозы отправиться в тюрьму.

Газета Der Spiegel заявляла, что Новак пытался получить убежище в посольстве Германии. В издании уточнили, что у бизнесмена с юридической точки зрения почти не было шансов на помощь, так как диппредставительству следовало передать подсудимого местным властям.