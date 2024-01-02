Оставшийся без подарка российский школьник покончил с собой в новогоднюю ночь

По данным авторов, тело мертвого юноши за 20 минут до наступления Нового года обнаружила его мать. Женщина пришла в комнату сына, чтобы пригласить его к праздничному столу.

Рядом с телом лежала записка, в которой юноша поздравил родителей с праздником, а также обвинил их в своем поступке. Подросток также попросил передать всем своим близким друзьям, что он их сильно любил.

В начале декабря прошлого года стало известно о суициде 16-летней девушки , которая прошла лечение в психиатрической клинике и несмотря на жизнь с матерью находилась под регулярным присмотром врачей в Свердловской области. В посмертной записке девушка обвинила в своем шаге мать, которую обвинила в алкоголизме и запретила приходить на похороны. Последняя проверка опеки и психиатров отклонений в поведении подростка не выявила.