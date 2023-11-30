Оставленную без присмотра годовалую девочку в Москве нашли мертвой в ванне

Все произошло на востоке столицы. По предварительной информации, 25-летняя женщина оставила свою дочь одну в ванной комнате во время купания. Вернувшись, она обнаружила, что ребенок не дышит, после чего немедленно вызвала скорую помощь.

Несмотря на все усилия медицинских работников, ребенок скончался.

Прокуратура Москвы начала доследственную проверку. Сотрудники установят обстоятельства произошедшего.

Ранее подмосковные следователи возбудили уголовное дело после смерти четырехлетней девочки от ожогов в деревне Павлищево. Взрослые оставили ее на кухне одну без присмотра, девочка потянулась к шкафу над газовой плитой, и на ней из-за зажженной конфорки загорелось платье. Врачи боролись за жизнь ребенка несколько дней.