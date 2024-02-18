18 февраля 2024, 15:14

Оставленная без присмотра девочка погибла после падения с 20-го этажа в Ленобласти

РИА «Новости»
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Ребенок погиб в городе Кудрово Ленинградской области после падения из окна квартиры 20-го этажа. Как сообщила пресс-служба регионального главка СК, следователи начали проверку.

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, четырехлетняя девочка осталась без присмотра взрослых. Она самостоятельно открыла окно и не удержалась на подоконнике.

На место происшествия выехала группа криминалистов для проведения доследственных мероприятий. По итогам проверки следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе подчеркнули, что причиной гибели детей чаще всего становится недосмотр взрослых. Родителей призвали не выпускать детей из поля зрения даже на короткое время. Для предотвращения случаев падения из окон на ставни попросили повесить специальные замки, которые дети не смогут открыть.

Еще один случай с падением из окна ребенка в начале февраля произошел в Екатеринбурге, но закончился благополучно.

Упавшая из окна третьего этажа полуторагодовалая девочка приземлилась в сугроб. Снег смягчил падение и не дал ей получить серьезные травмы. Мать оставила ребенка на попечение четырехлетнего сына. После происшествия отдел по делам несовершеннолетних начал проверку.

Дети Ленинградская область СК РФ
18 февраля 2024, 14:54
Масштабный сбой произошел в работе Telegram
Global Look Press
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Крупный сбой произошел в работе Telegram днем 18 февраля. Примерно около 14:30 пользователи начали сообщать о невозможности открыть чаты, сообщения при отправке «висли». Переписываться, читать каналы и совершать другие действия в мессенджере временно стало невозможно.

О происходящем «360» сообщили читатели из Москвы, Кирова, Санкт-Петербурга и Саранска. С чем были связаны проблемы, пока непонятно.

Около 14:45 работа восстановилась, однако после запуска мессенджера один из пользователей отметил, что сначала у него пропали все группы, в которые он объединял чаты и каналы, на которые был подписал. Постепенно ситуация стабилизировалась.

Telegram
18 февраля 2024, 11:28
Мотоциклист сбил семилетнего мальчика из России на острове Маврикий
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Семилетний мальчик из России, отдыхавший с родителями на острове Маврикий, попал под колеса мотоцикла. Об этом сообщило издание Le Matinal.

ДТП произошло в четверг, 15 февраля, на трассе Котьер-де-Перейбер. Пострадавшего доставили в больницу, где ему провели срочную операцию. Затем ребенка поместил в отделение интенсивной терапии и подключили к аппарату искусственного дыхания.

По данным издания, ссылающегося на слова очевидца, ребенок перебегал дорогу. В этот момент его сбил 20-летний водитель Honda. Полицейские задержали мотоциклиста и доставили в участок. Медицинская экспертиза не подтвердила наличие алкоголя в крови молодого человека.

Выяснением обстоятельств аварии занялись сотрудники правоохранительных органов.

В посольстве России в Маврикии заявили, что пока не располагают информацией о травмировании ребенка.

Ранее в Таиланде погибла пятилетняя девочка из России во время катания на катере.

Дети Мотоциклы Туризм
18 февраля 2024, 10:51
Летевший в Хабаровск самолет экстренно сел в Комсомольске-на-Амуре
РИА «Новости»
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Летевший в Хабаровск самолет L-410 вынужденно приземлился в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Воздушное судно 18 февраля совершало рейс по маршруту Николаевск-на-Амуре - Хабаровск и вынужденно приземлилось в Комсомольске-на-Амуре по техническим причинам.

На борту находилась два члена экипажа, они не пострадали. В связи с ситуацией прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. В случае нарушений ведомство примет меры по привлечению к ответственности виновных лиц.

В январе подобная ситуация произошла в Новосибирске. В местном аэропорту вынужденно приземлился самолет авиакомпании «Ямал» , который летел в Салехард. На борту находились четыре члена экипажа и 44 пассажира, никто не пострадал.

Прокуратура РФ Самолеты Авиакомпании
18 февраля 2024, 08:43
Горящая фура на МКАД попала на видео
РИА «Новости»
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Утром в воскресенье на 75-м километре МКАД загорелся большегрузный автомобиль. Видео появилось в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, что огонь практически полностью уничтожил кабину фуры, на месте работают экстренные службы.

Информация о пострадавших или погибших не поступала. Причины ЧП неизвестны.

Ранее загоревшаяся фура стала причиной перекрытия трассы М-5 «Урал» в Челябинской области.

Пожары МЧС РФ Машины

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