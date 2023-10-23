«Оставил на лавочке». Стало известно, куда пропала писавшая «из ада» екатеринбурженка

23 октября 2023, 01:47
Freepik
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Пропавшая в Екатеринбурге женщина, которую искали почти полгода, поругалась с мужем и исчезла «с радаров» своих родственников. Подробности почти детективной истории рассказало интернет-издание E1.ru.

По информации СМИ, Анастасия перед исчезновением поругалась с мужем. В Екатеринбург они с супругом переехали в апреле, дочка осталась с бабушкой в Омске.

«Он бросил ее на скамеечке в парке. Она нашла другого мужчину и жила с ним. С родственниками Анастасия общаться не хотела, поэтому и была в розыске. Они думали, что женщина пропала. Потом Анастасия, видимо, узнала, что ее ищут», - рассказал изданию близкий к силовым структурам источник.

После этого Анастасия сама пришла в полицию. Женщина написала объяснительную записку и попросила ее не искать. По информации полиции, пропавшая проживает в том же районе, где в июле ее засекла камера наблюдения.

Муж пропавшей сообщил ее матери, что 5 мая поссорился с женой. После она ушла в неизвестном направлении. Несколько месяцев женщина не выходила на связь, потом написала супругу : «Я не могу говорить, я в аду. Помоги».

Женщины Екатеринбург
Стали известны подробности задержания украинца, доставившего торт летчикам в Армавире
23 октября 2023, 03:50
Freepik
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Курьера, который пытался отравить бывших воспитанников летного училища в Армавире Краснодарского края, задержали в аэропорту Севастополя. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В материале сказано, что подозреваемым оказался 32-летний Семенов Е. Его поймали в воздушной гавани 21 октября, когда он пытался улететь в Москву дневным рейсом. Также мужчину объявили в розыск по статье «Разбой». По предварительным данным, это сделали из-за отсутствия достаточных доказательств причастности подозреваемого к происшествию. После задержания его отправили к оперативникам из Армавира.Официально об этом происшествии пока не сообщали.

Ранее стало известно о попытке отравления алкоголем и тортом 77 выпускников летного училища в Армавире. Мужчины отмечали 20-летнюю годовщину выпуска из учреждения, когда на торжество приехал доставщик. Он принес презенты от анонимного отправителя. Однако летчики не стали есть подарки. Один из них посмотрел записи с камер видеонаблюдения, на которых было видно курьера. Позже выяснилось, что им оказался уроженец Мелитополя Запорожской области.

Еда Военные Севастополь
Человек погиб при пожаре в квартире девятиэтажки на юге Москвы
22 октября 2023, 20:33
unsplash.com
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На юге Москвы в квартире девятиэтажного  дома произошел пожар. Один человек погиб, сообщил источник «360.

Возгорание зафиксировали в доме № 10, корпус 1 на улице Ясеневой. На место случившегося прибыли спасатели. Огонь охватил площадь три квадратных метра. Источник добавил, что двухкомнатная квартира, где произошел пожар, захламлена.

В этот же день огонь вспыхнул в хранилище книг главного здания МГУ на Ленинских горах. Огонь охватил 10 квадратных метров помещения, горели книги.

Вечером 22 октября стало известно, что в Москве едва не сгорел склад службы доставки «Самокат». Причиной тому стало короткое замыкание батареи курьерского электровелосипеда во время зарядки.

Пожары Москва 2023
Самосвал врезался в автокран на МКАД
22 октября 2023, 20:24
РИА «Новости»
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ДТП с участием самосвала и автокрана произошло на Московской кольцевой автодороге в районе развязки с Каширским шоссе. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

На внешней стороне 24 километра МКАД самосвал врезался в стоящий автокран. По данным источника, в результате пострадали три человека. На место случившегося прибыли оперативные службы столицы.

В дептрансе Москвы предупредили, что в движение в районе ДТП затруднено. Автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда.

Накануне на Марксистской улице столицы произошла авария с шестью иномарками. Три человека пострадали. Известно, что в аварию попали машины Porsche, Volvo, Toyota, Kia и Skoda.

В этот же день водитель Nissan наехал на мачту светофора в Москве. На место ДТП оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи.

ДТП Москва 2023
Воздушная тревога зазвучала в Севастополе
22 октября 2023, 20:05
РИА «Новости»
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В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Крым Севастополь

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