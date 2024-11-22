22 ноября 2024, 00:33

Остановочный павильон раздавил женщину в Саратове

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В Саратове остановочный павильон упал на женщину. Врачи не смогли ее спасти, пострадавшая умерла в больнице. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Павильон опрокинулся вечером 21 ноября на улице Буровой. Находившаяся рядом женщина получила тяжелые травмы и умерла вскоре после госпитализации. Следователи осмотрели место происшествия и инициировали проверку.

Обрушение произошло из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба прокуратуры Саратовской области. Остановочный павильон стоял у дома по улице Буровая, 20 с 2014 года. Его установил «Городской центр размещения рекламы», но последние три года обслуживал «Дорстрой». По результатам проверки следственные органы возбудили уголовное дело по части второй статьи 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека».

В Москве тоже поднялся сильный ветер.

Из-за пятибалльного шторма на Варшавском шоссе рухнуло дерево, один человек получил травму головы.

Саратов Следственный комитет России
21 ноября 2024, 13:36
Участнику драки в ТЦ Каменска-Уральского прострелили живот
Телеканал «360»
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Стрельбой из травматического оружия и поножовщиной обернулся конфликт двух мужчин в торговом центре «Магнит» Каменска-Уральского. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах двое мужчин, один с ножом, другой - с травматическим пистолетом в руках, сошлись в рукопашной. Их пытался разнять сначала мужчина в военной одежде, а после подключился продавец из магазина.

Очевидец происшествия в комментарии 360.ru заявил, что в холле торгового центра прогремели минимум пять выстрелов, один из которых пришелся в живот участнику конфликта.

Урал Стрельба Поножовщины
21 ноября 2024, 11:45
«Схватил за ногу и утянул в чащу». Тигр убил водителя лесовоза в Хабаровском крае
РИА «Новости»
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Обстоятельства гибели мужчины при нападении тигра выясняют следователи в Хабаровском крае. О ЧП сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По имеющимся данным, хищник атаковал человека накануне в тайге в районе имени Лазо. От полученных травм пострадавший скончался.

При проверке планируют проведение нескольких экспертиз, добавили в ведомстве. Источник Telegram-канала Mash Amur уточнил, что жертвой тигра стал водитель лесовоза.

Он остановился в 20 километрах от поселка Солонцова. Там и произошло нападение - тигр набросился на рабочего, схватил за ногу и утянул в чащу.

«Находившийся рядом коллега не успел ничего сделать», - добавил собеседник канала.

Животные
21 ноября 2024, 11:25
Движение поездов полностью восстановили после ДТП с асфальтоукладчиком в Щелкове
Телеканал «360»
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На фрязевской ветке Ярославского направления Московской железной дороги полностью восстановили движение поездов после аварии электрички с асфальтоукладчиком. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

В ходе восстановительных работ железнодорожники вернули на рельсы головной вагон пригородного поезда и отбуксировали его с места происшествия.

«На время приостановки движения поезда дальнего следования прибывали на Восточный вокзал, а компания-перевозчик „ЦППК“ запустила компенсационные автобусы», - заявили в МЖД.

В ДТП пострадал водитель асфальтоукладчика, его доставили в больницу.


В 8:29 на перегоне Щелково - Соколовская движение восстановили по обоим путям. Его приостанавливали после столкновения пригородной электрички с выехавшим на железнодорожные пути перед приближающимся поездом асфальтоукладчиком.

ДТП Поезда Щелково
21 ноября 2024, 08:32
Сильный ветер 7 раз за ночь оборвал линии электроснабжения в Калужской области
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Энергетики перешли на усиленный режим работы в Калужской области. Из-за сильных порывов ветра за ночь в регионе произошло семь обрывов линий электроснабжения. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

«Шесть обрывов оперативно восстановлены, еще одно восстановят в течение часа», - заверил он.

Также Шапша обратил внимание на неблагоприятный прогноз погоды - он сохранится еще некоторое время.

С учетом этого специалисты, по его словам, продолжат принимать все необходимые усилия, чтобы жители не остались без света в непогоду.

Коммунальные аварии

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