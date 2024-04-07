Осталось меньше метра. Уровень воды реки Урал у Оренбурга почти дошел до критического

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«По информации оренбургского гидрометцентра, на вечер 7 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки 864 сантиметра. Опасный уровень - 930 сантиметров. Неблагоприятное значение уже пройдено - 760 сантиметров», - сказано в публикации.

Уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы составил 765 сантиметров.

Ранее в МЧС заявили, что жителям районов возможных подтоплений следует поскорее эвакуироваться. По информации министерства, в 39 регионах подтопило более 6,8 тысячи жилых домов. Ведомство привело сотрудников в ряде субъектов страны в режим повышенной готовности.

Самая трудная обстановка с наводнением в Оренбургской области. Более 100 спасателей и 30 единиц техники задействовали для укрепления дамбы в селе Илек.