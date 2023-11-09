Особняк 1914 года постройки загорелся в Ростове-на-Дону. Пожар сняли на камеру
В центре Ростова-на-Дону загорелось расселенное здание 1914 года постройки, известное как особняк мецената Николая Парамонова. Открытый огонь распространился на два этажа. Кадры с места возгорания показал Telegram-канал «Ростов № 1».
Пожар на Социалистической улице, по словам очевидцев, начался рано утром 9 ноября. Загорелся особняк Николая Парамонова - бывший доходный дом 1914 года постройки, который неделю назад отказались признавать объектом культурного наследия.
Огонь распространился на верхние два этажа четырехэтажной постройки. К месту подъехали машины МЧС. По предварительной информации, никто не пострадал.
На Темерницкой улице в Ростове-на-Дону 7 ноября горело другое историческое здание. В двухэтажном доме 1879 года постройки, где работали гостиница, пункты выдачи заказов, парикмахерская и другие заведения, загорелась крыша. Огонь тушили 65 человек.