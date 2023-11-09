09 ноября 2023, 08:55

Особняк 1914 года постройки загорелся в Ростове-на-Дону. Пожар сняли на камеру

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В центре Ростова-на-Дону загорелось расселенное здание 1914 года постройки, известное как особняк мецената Николая Парамонова. Открытый огонь распространился на два этажа. Кадры с места возгорания показал Telegram-канал «Ростов № 1».

Пожар на Социалистической улице, по словам очевидцев, начался рано утром 9 ноября. Загорелся особняк Николая Парамонова - бывший доходный дом 1914 года постройки, который неделю назад отказались признавать объектом культурного наследия.

Огонь распространился на верхние два этажа четырехэтажной постройки. К месту подъехали машины МЧС. По предварительной информации, никто не пострадал.

На Темерницкой улице в Ростове-на-Дону 7 ноября горело другое историческое здание. В двухэтажном доме 1879 года постройки, где работали гостиница, пункты выдачи заказов, парикмахерская и другие заведения, загорелась крыша. Огонь тушили 65 человек.

Пожары
09 ноября 2023, 08:34
Пожар распространился на 1800 «квадратов» в бывшем здании фермы в Кишкине
Пресс-служба МЧС
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Возгорание произошло в здании в Домодедовского округа Подмосковья. Огонь распространился на площади 1,8 тысячи квадратных метров. Спасатели выехали на место ЧП, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В селе Кишкино горит здание на площади 1,8 тысячи квадратных метров. Внутри помещения - деревянные палеты», - указали в публикации.

К работе приступили спасательные подразделения. В тушении приняли участие 32 человека и 11 единиц техники. Предварительно, погибших и пострадавших не обнаружили.

Позже появилась информация, что пожарные смогли локализовать возгорание на всей площади пожара.

В ГУ МЧС по Московской области также указали, что здание является бывшей животноводческой фермой. В последнее время в помещении находилась организация по переработке пластиковых изделий. В определенный момент огнеборцы заявили об угрозе перехода огня на соседнее здание, находящееся в 20 метрах.

Ранее пожар разгорелся в Озерной горнорудной компании в Бурятии. На тушение отправили 29 человек и 16 единиц техники. В результате ЧП никто не пострадал.

Спасатели Пожары
09 ноября 2023, 04:33
Пиявка присосалась к глазу туриста через объектив фотоаппарата
Freepik
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В Таиланде пиявка заползла в объектив фотоаппарата, а через него присосалась к глазу туриста. Об этом написал портал The Thaiger.

По данным портала, блогер Апичарт Промтус с друзьями отправился в небольшой поход по тайским джунглям. В один из моментов в объектив его фотоаппарата забралась маленькая пиявка. Когда турист прислонил фотоаппарат к лицу, паразит заполз к нему в глаз и присосался к слизистой.

Друзья пытались помочь Промтусу вытащить пиявку, но она была очень маленькой и скользкой. Отцепить ее от глаза удалось лишь спустя полчаса, когда паразит уже напился крови. В результате глаз пострадавшего туриста сильно покраснел.

Ранее стало известно, что огромная пиявка больше года жила в горле у пятилетнего ребенка. Мальчик жаловался родителям на трудности с дыханием и боли в горле. Врачи обнаружили у него в трахее паразита и успешно удалили его.

Фото Таиланд Животные
09 ноября 2023, 04:05
Молодоженов выгнали из отеля в первую брачную ночь в Екатеринбурге
Freepik
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Скандалом закончилась свадьба в Екатеринбурге. Молодожены попытались заселиться в заранее забронированный номер, но их выгнали из отеля с помощью Росгвардии. Об этом сообщил портал E1.ru.

По данным портала, после свадебного банкета пара прибыла в отель, где у них был заранее забронирован и оплачен номер. На стойке регистрации у гостей попросили паспорта, которых у них с собой не оказалось. Невеста просила сотрудниц отеля подождать, пока не подвезут документы, но вместо этого в разговор вмешалась охрана.

«Мои попытки решить конфликт были всеми проигнорированы. Я раз 300 попросила: „Пожалуйста, проводите нас куда-нибудь отсюда, чтобы мы подождали, когда привезут наши паспорта. Мы просто очень устали и хотим пойти спать“», - рассказала девушка.

В итоге охрана попросила гостей уехать, объяснив это тем, что они были нетрезвы. Молодожены пытались спорить, но сотрудники отеля вызывали Росгвардию.

Ранее стало известно, что в 2023 году 20 пар поженились на станции метро «Маяковская» в Москве. Такие «подземные» бракосочетания обычно проводятся ночью, чтобы не мешать пассажирам. Заключать браки на «Маяковской» москвичи могут с 2021 года.

Отели Свадьбы Екатеринбург
09 ноября 2023, 01:37
Девочка погибла при катании со снежной горки на Алтае
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Девочка погибла во время катания с горки на ватрушке в Алтайском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Все произошло вечером 8 ноября, когда дети катались с холма в селе Шелаболиха. В один из таких заездов 11-летнуюю девочку занесло на ватрушке в бетонный столб. Школьница получила несовместимые с жизнью травмы.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка. Проводится осмотр места происшествия. Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности.

Прокуратура Алтайского края также организовала проверку условий и причин произошедшего, в том числе организацию зимнего отдыха детей.

Ранее восьмилетняя девочка попала под колеса иномарки , когда спускалась с горки в Иванове. По данным Госавтоинспекции по региону, автомобиль Volkswagen Polo ехал по трассе под управлением 51-летнего мужчины. Он не успел среагировать и сбил ребенка.

Дети

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