Основные работы по экстренной помощи пострадавшим при теракте завершили

«Все основные мероприятия по экстренной помощи завершены, продолжается работа именно с тяжелыми пациентами, все переходит в такой стабильный режим», - сказал министр.

Мурашко добавил, что тех пациентов, которым требуется помощь учреждений более высокого уровня, переводят только после полной стабилизации. Пострадавшим, потерявшим много крови, врачи делают переливание. В больницах имеется все необоходимое в достаточном количестве, подчеркнул глава Минздрава.

«Специалисты из федеральных центров дополнительно выехали в медицинские организации. Идет совместное консультирование, дообследование», - подчеркнул Мурашко.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова во время визита в Химкинскую больницу заявила, что в подмосковных медучреждениях достаточно крови и препаратов. Однако желающие могут сегодня прийти в донорские пункты и сдать кровь, таким образом выразив солидарность с пострадавшими в результате теракта.