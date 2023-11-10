Основателя свердловского боксерского клуба застрелили на охоте

Основатель свердловского боксерского клуба «Динас» Дмитрий Рыбин погиб на охоте - его случайно застрелил один из товарищей. Об этом сообщило Ura.ru.

По информации издания, несчастный случай произошел 28 октября. Рыбин со своим другом загонял животных, а третий участник охоты выстрелил в направлении двух зайцев, но попал в товарища.

Раненого Рыбина привезли в больницу Первоуральска и прооперировали, но спустя два дня он скончался. У мужчины осталась жена и две дочки.

В Следственном комитете Свердловской области и в региональном департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира пока официально не комментировали произошедшее.

Лось убил американку , которая подкармливала его на заднем дворе дома. Раненую женщину нашел муж рядом с ведром кукурузы, которой та кормила дикого зверя. Спустя восемь дней пострадавшая скончалась в больнице.