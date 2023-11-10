10 ноября 2023, 20:50

Основателя свердловского боксерского клуба застрелили на охоте

Соцсети
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Основатель свердловского боксерского клуба «Динас» Дмитрий Рыбин погиб на охоте — его случайно застрелил один из товарищей. Об этом сообщило Ura.ru.

Основатель свердловского боксерского клуба «Динас» Дмитрий Рыбин погиб на охоте - его случайно застрелил один из товарищей. Об этом сообщило Ura.ru.

По информации издания, несчастный случай произошел 28 октября. Рыбин со своим другом загонял животных, а третий участник охоты выстрелил в направлении двух зайцев, но попал в товарища.

Раненого Рыбина привезли в больницу Первоуральска и прооперировали, но спустя два дня он скончался. У мужчины осталась жена и две дочки.

В Следственном комитете Свердловской области и в региональном департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира пока официально не комментировали произошедшее.

Лось убил американку , которая подкармливала его на заднем дворе дома. Раненую женщину нашел муж рядом с ведром кукурузы, которой та кормила дикого зверя. Спустя восемь дней пострадавшая скончалась в больнице.

Животные Оружие Свердловская область
10 ноября 2023, 20:25
Склад с самолетными шинами компании S7 пострадал от огня в Горках Ленинских
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Спасатели полностью ликвидировали последствия крупного пожара на складе в Горках Ленинских в Подмосковье, сообщили в МЧС РФ. По информации Telegram-канала Baza, в складских помещениях хранились самолетные шины авиакомпании S7.

В прокуратуре Московской области ранее заявили, что причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрооборудования, но эти данные предварительны. Точные причины установят по итогам пожарно-технической экспертизы.


По информации МЧС, открытое горение на складе ликвидировали около 09:00, а полностью последствия ЧП ликвидировали только в 19:40.

Источник Baza уточнил, что возгорание возникло в помещении «S7 Инжиниринг» на территории промзоны «Технопарк». Там на площади в 1,5 тысячи «квадратов» хранились шины для самолетов.

Также огонь затронул склад компании «Пелигрин Матен» с детскими пеленками. Официально эти данные пока не подтверждали.


Авиация Пожары МЧС РФ
10 ноября 2023, 20:02
Военком Краснотурьинска покончил с собой на Урале
РИА «Новости»
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Военкома Краснотурьинска обнаружили мертвым в его доме, сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах Свердловской области. По информации собеседника агентства, причиной смерти мог стать суицид.

Погибшего звали Сергей Чекасин. Ему было 59 лет. Пост военкома Краснотурьинска он занял в 2008 году.

В городском военкомате Ura.ru подтвердили, что Чекасин скончался. В его доме продолжают работать следователи, устанавливая все обстоятельства случившегося.

По предварительной версии, военком покончил с собой, указал источник агентства. При этом другой собеседник Ura.ru указал, что военком долго болел. В региональном СУ СК России комментировать случившееся не стали.

Несколькими днями ранее в смертельном ДТП в Свердловской области погиб спикер городской думы Североуральска Виктор Ильин. Авария произошла на трассе Серов - Североуральск - Ивдель.

Урал
10 ноября 2023, 19:25
«Чудом выжила». Уфимские спасатели сняли с дерева запутавшуюся в медицинской леске ворону
pxhere.com
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В Уфе сотрудники центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» спасли ворону, которая четыре дня провисела на дереве, запутавшись крылом в тонкой медицинской леске. Птица чудом выжила, отделавшись легкими повреждениями мягких тканей, рассказал «360» руководитель центра Дмитрий Стрельников.

«Четверо суток птица находилась на высоте пятого и шестого этажей между деревьями. Она запуталась левым крылом в леске. Люди думали, что ворона мертва, поэтому никто не оказал ей помощь», - пояснил он.

Местные дворники обратили внимание, что птица подает признаки жизни, и попытались спасти ее своими силами. Однако поняли, что не могут добраться до вороны из-за большой высоты.

«Дворники разместили пост в соцсетях. А потом об этой истории узнали мы (центр „Пин и Пуф“ - прим. ред.), выехали на место и предупредили местные службы спасения, что можем использовать оружие. На такую высоту самостоятельно провод перекинуть просто невозможно. Спасатели были уверены, что для этого придется использовать пневматическое оружие», - объяснил руководитель центра реабилитации.

Позже выяснилось, что высота позволяет оказаться от использования техники. Тогда спасатели накинули веревку с грузом, чтобы оборвать ветку.

«Мы аккуратно подтянули ветку до земли, зацепились за нее и освободили птицу. Оказалось, что ворона запуталась в тонкой веревочке, которая напоминала медицинский шовный материал - очень прочный и тянущийся», - сообщил Стрельников.

Стрельников подчеркнул, что данная ситуация оказалась исключительной. Обычно, когда спасатели выезжают на подобные вызовы, понимают, что в ближайшее время птица скончается из-за обезвоживания и травм.

Сейчас вороне ничто не угрожает. Врачи прописали ей комплекс обезболивающих препаратов.

«Птица не истощенная, на удивление. Ее перевезут в центр реабилитации. Там она будет под надзором несколько дней. По результатам повторного обследования примут решение о дальнейшей судьбе вороны. Возможно, будем искать для нее добрые руки», - заключил собеседник «360».

Ранее неравнодушные жители Сергиева Посада спасли заблудившуюся сову. Прохожие заметили птицу на земле и предположили, что та нуждается в медицинской помощи. На место вызвали спасателей.

Птицу осмотрели на месте и срезали оставшиеся веревки. Потом ее доставили к ветеринарам, которые провели точную диагностику состояния.

Птицу осмотрели на месте и срезали оставшиеся веревки. Потом ее доставили к ветеринарам, которые провели точную диагностику состояния.

«Выяснили, что травм и переломов нет. Однако существует риск тромбоза в местах, которые были перетянуты веревкой. Остается только наблюдать. Ничего серьезного, есть лишь незначительные повреждения мягких тканей», - заверил собеседник «360».

Он подчеркнул, что данная ситуация оказалась исключительной. Обычно, когда спасатели выезжают на подобные вызовы, понимают, что в ближайшее время птица скончается из-за обезвоживания и травм.

Сейчас вороне ничего не угрожает. Врачи прописали ей комплекс обезболивающих препаратов.

«Птица не истощенная, на удивление. Ее перевезут в центр реабилитации. Там она будет под надзором несколько дней. По результатам повторного обследования примут решение о дальнейшей судьбе вороны. Возможно, будем искать для нее добрые руки», - заключил Стрельников.

Ранее неравнодушные жители Сергиева Посада спасли заблудившуюся сову. Прохожие заметили птицу на земле и предположили, что та нуждается в медицинской помощи. На место вызвали спасателей.

Спасатели Уфа Птицы
10 ноября 2023, 19:23
Массовое ДТП с участием пяти машин произошло в Троицке
РИА «Новости»
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Массовое ДТП с участием автобуса и четырех легковых машин произошло в Троицке на Калужском шоссе в направлении Подмосковья. Об аварии сообщил источник «360».

Источник также уточнил, что в одном из автомобилей было возгорание, которое потушили до прибытия экстренных служб. По предварительной информации, есть один пострадавший. Информации о разливе топлива не поступало.

На место происшествия оперативно приехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств.

UPD: позже источник отметил, что легковых автомобиля было три. Обошлось без пострадавших.

Ранее два автомобиля попали в ДТП в Мытищах. Есть пострадавшие.

ДТП Москва 2023

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