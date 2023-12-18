18 декабря 2023, 17:41

Основателя «Пасош» и «Прыгай киски» Мартича могут выдворить из России

РИА «Новости»
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Музыканта и основателя групп «Прыгай киска» и «Пасош» Петара Мартича могут выдворить из России. Его обвинили в пропаганде наркотиков. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, против 30-летнего музыканта сербского происхождения возбудили дело об административном правонарушении. Ему грозит наказание в размере 30 тысяч рублей и депортация из России после 15 дней ареста. Дело направили для рассмотрения в Никулинский суд столицы.

Петар Мартич проживает в Москве с 2002 года. Он окончил здесь школу и поступил на факультет журналистики, но не получил высшее образование. С 2014 года Мартич стал активно заниматься музыкой.

Ранее песни рок-группы «Агата Кристи» признали пропагандой наркотиков. Объектом внимания Роскомнадзора стали композиции «Моряк» и «Опиум для никого» , записанные в 1990-х годах.

Наркотики Музыка Москва 2023
18 декабря 2023, 15:47
Поезд столкнулся с грузовиком в Домодедове
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Тепловоз в Домодедове столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ на железнодорожном переезде. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Московской области.

ЧП произошло в понедельник, 18 декабря, на переезде по улице Корнеева. По предварительным данным, водитель КамАза остановился на железнодорожных путях, где на него наехал тепловоз, который двигался по тупиковой ветке.

Тепловоз и большегруз получили механические повреждения, в результате столкновения никто не пострадал.

Полицейские начали проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Около двух недель назад в Северной Осетии пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем «ВА3-2106». В результате ДТП погибли два человека из легковушки , пассажиры поезда не пострадали. Спустя некоторое время поезд продолжил движение по маршруту, ситуация не вызвала задержки других составов.

МВД РФ ДТП Машины Поезда
18 декабря 2023, 15:38
Мужчина погиб из-за упавшей с крыши сосульки в Петербурге
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге мужчина умер из-за падения с крыши дома сосулек и снега. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

ЧП произошло в Калининском районе. По данным собеседника агентства, погибший работал дворником.

«Тело дворника обнаружили сегодня по адресу проспект Мечникова, дом 10. Предварительно, его прибило снежными массами и сосульками, упавшими с крыши», - подвернул источник.

Медики прибыли на место происшествия. При осмотре тела они зафиксировали травму головы.

По данным «Фонтанки» , снег и сосульки обрушились на 31-летнего мужчину около 10:00. Как отметил генеральный директор «Жилкомсервиса № 3 Калининского района» Александр Лазарев, погибший был в куртке сотрудника ЖКС, но дворником не работал. А последний раз крышу этого дома чистили в субботу, 16 декабря.

В Ростове-на-Дону дерево упало на человека. Из-за непогоды за два дня в травмпункты города обратились 333 человека, сообщил RT.

Санкт-Петербург Мужчины
18 декабря 2023, 14:09
Школьницу в конвульсиях госпитализировали после отравления психотропами в Москве
РИА «Новости»
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Тринадцатилетняя школьница, живущая на юго-востоке Москвы, отравилась психотропными таблетками и попала в больницу с конвульсиями. Таблетками семиклассницу угостил 18-летний приятель. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, накануне госпитализации к живущей с бабушкой девочке пришли гости - одноклассница и 18-летний парень. Школьница пожаловалась им на проблемы со сном, после чего молодой человек предложил ей две таблетки препарата «Лирика».

Зайдя в комнату внучки утром, бабушка обнаружила ее в конвульсиях. Вызванная скорая помощь доставила школьницу в больницу, где врачи констатировали отравление медикаментами с психотропным эффектом. Девочку отправили на лечение в отделение токсикологии.

Полицейские начали искать молодого человека, угостившего школьницу.

Ранее несколько 15-летних подростков и девять молодых людей от 20 до 25 лет отравились неизвестным веществом во время концерта Кишлака в Москве. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично потребовал доклад о происшествии.

Наркотики Школы Школьники Москва 2023
18 декабря 2023, 13:50
Снежная лавина едва не накрыла коляску с ребенком в Воронеже
РИА «Новости»
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Снег с крыши едва не упал на маму с коляской в Воронеже. Об этом сообщил Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

ЧП произошло в воскресенье, 17 декабря, рядом с одним из домов в микрорайоне Озерки. На появившихся в Сети кадрах женщина с коляской шла около дома. Когда они поравнялись с углом, нависавший с крыши снежный пласт стремительно рухнул вниз.

Женщина рассказала, что эту территорию не огородили. Рядом с самим зданием снег также не убирали.

«Мало того, что по нашим дорогам даже на санках не пройти и не проехать, так еще и совсем не чистят снег! Нас едва не завалило», - поделилась она впечатлениями от случившегося.

В Калуге после схода снега с крыши дома погиб ребенок. Семилетнего мальчика завалило снежной массой, медики не успели его спасти. Следователи завели дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Дети Дороги

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