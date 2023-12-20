20 декабря 2023, 23:28

Осквернившую Вечный огонь женщину задержали в Кургане

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Полицейские задержали жительницу Кургана, залившую водой Вечный огонь на Аллее Славы у обелиска в честь победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил портал «МВД Медиа».

Действия злоумышленницы зафиксировала камера видеонаблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города, отметили в ведомстве. Она залила жидкостью Вечный огонь вечером 18 декабря.

Полицейские изучили видеозаписи и провели поквартирные обходы домов, расположенных недалеко от места происшествия. Они задержали 55-летнюю местную жительницу, которую затем доставили в следственный отдел по городу Кургану.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично)», - уточнила пресс-служба СУ СК РФ по Курганской области.

Ранее полицейские в Москве задержали 49-летнего мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь на Поклонной горе. Злоумышленник вылил в него жидкость из пластиковой бутылки жидкость, а затем повредил и раскидал возложенные венки.

Курган
20 декабря 2023, 23:10
Трехлетний ребенок умер после посещения частного стоматолога в Рязани
РИА «Новости»
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Трехлетний ребенок умер после посещения частной стоматологической клиники в Рязани. Во всех обстоятельствах разбираются сотрудники правоохранительных органов.

«В одной из частных клиник на улице Чкалова позавчера умер трехлетний ребенок. Во время лечения зубов открылось сильное кровотечение. Матери сказали приложить холодное. Скорая доехать не успела», - сообщил рязанский Telegram-канал «Усы Куракиной».

После этого сообщения информацию еще уточнялась. Позже выяснилось, что ребенку лечили зуб 16 декабря, а потом в удовлетворительном состоянии отпустили домой с родителями.

«Дома состояние ребенка ухудшилось. 8 декабря 2023 года родители вызвали мальчику скорую медицинскую помощь, прибывший врач констатировал смерть ребенка», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Рязанской области.

Ранее назвали причину смерти подростка в Первоуральске. Потерявший сознание и умерший по дороге в больницу 14-летний участник открытого первенства по боксу получил серьезную травму головы. К такому выводу пришли судебно-медицинские эксперты после изучения тела школьника.

Смертность Дети Врачи
20 декабря 2023, 21:46
Очевидцы сообщили о взрыве и запахе гари в Наро-Фоминске
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Громкий взрыв прогремел в Наро-Фоминском городском округе, а после установился запах гари. Об этом сообщили местные жители. По неподтвержденным данным, причиной громкого звука мог стать сбитый беспилотник в районе Краснопресненского пруда.

По словам очевидцев въезды в город перекрыты. Заехать с Киевского шоссе невозможно, так как вся дорога находится в оцеплении.

О падении беспилотника около Краснопрененского пруда сообщили Telegram-каналы «112» и Baza. Авторы уточнили, что по предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Территорию оцепили экстренные службы.

Пока никаких официальных подтверждений этим заявлениям нет.

Взрывы
20 декабря 2023, 21:12
Дело о возбуждении ненависти завели после избиения участника СВО в Петербурге
РИА «Новости»
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Уголовное дело о возбуждении ненависти по национальному признаку завели двух мужчин, избивших 40-летнего участника спецоперации в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба главка СК РФ по городу.

По данным следственных органов, 18 декабря в Василеостровском районе подозреваемые избили мужчину, называя его словами, унижающими достоинство человека по признакам национальности.

Поводом для конфликта стало замечание участника СВО двум мужчинам, припарковавшим Lexus прямо на тротуаре. Словесная перепалка переросла в драку. Когда нападавшие уехали, пострадавший вызвал правоохранителей. Полицейские вскоре задержали подозреваемых и возбудили дело о хулиганстве.

Позднее появилось видео этого конфликта. Пострадавшим оказался потерявший руку Виталий Павловский. На кадрах с места можно было заметить, с какой жестокостью мужчины бьют участника СВО, повалив на землю и пиная ногам. При этом они выкрикивали русофобские ругательства в адрес Павловского.

Санкт-Петербург Следственный комитет России
20 декабря 2023, 20:54
Беспилотник рухнул в Наро-Фоминске
РИА «Новости»
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В Наро-Фоминске в районе Краснопресненского пруда рухнул беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

В публикации указали, что место падения БПЛА оцепили, а экстренные службы приступили к работе.

Из-за ЧП образовалась внушительная пробка. Люди, заявил канал, не могут проехать домой.

Официально эти сведения не подтверждали. По данным «Яндекс. Карт» на 20:57 движение в районе Краснопресненского пруда действительно затруднено.

Наро-Фоминск Беспилотники

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