Осквернившую могилы участников СВО женщину задержали во Владикавказе

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Задержанной оказалась 47-летняя жительница Владикавказа. Она рассказала, что пришла на кладбище, где похоронена ее мать, в сильном алкогольном опьянении.

Женщина разбросала венки и цветы, а также перевернула скамейки на могилах участников СВО в надежде найти спиртное. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно, что на территории Аллеи героев Восточного кладбища у могил участников спецоперации нашли разбросанные венки и вазы с цветами. Полицейские стали устанавливать личность вандала.

Похожий акт вандализма произошел в Ереване. Мужчина устроил погром около памятника детям блокадного Ленинграда , он опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора.