Осквернившего флаг вандала задержали в Петербурге

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По ее словам, правоохранители оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель, его задержали у подъезда дома. Мужчину доставили в отделение полиции для допроса.

По данным представителя ведомства, 4 мая в полицию Приморского района поступила информация об осквернении флага на проспекте Королева, 48. Силовики возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над государственным флагом.

Источник 360.ru сообщил ранее, что мужчина залил краской три российских флага и два Знамени Победы. Его действия запечатлели уличные камеры видеонаблюдения.