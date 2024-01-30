Осквернением памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване заинтересовались следователи

«Председатель СК России <...> поручил центральному аппарату ведомства возбудить по данному факту уголовное дело и во взаимодействии с МИД России установить все обстоятельства произошедшего», - отметили в Следкоме.

Поводом для разбирательства стала информация СМИ о том, что в Ереване мужчина опрокинул венки и растоптал ленту с российским триколором. Осквернение сняли на видео и опубликовали в интернете.

Цветы у подножия памятника детям блокадного Ленинграда возложили дипломаты. Мужчину, который растоптал венки, возмутило заявление представителя МИД России Марии Захаровой об отсутствии международного признания этнических чисток в Нагорном Карабахе. В беседе с «360» она назвала выходку жителя Еревана чудовищным поступком.