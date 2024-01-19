19 января 2024, 21:45

Оскорблявшего славянских девушек блогера арестовали в Москве

РИА «Новости»
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Блогера из Таджикистана Салмона Раджабзода, публиковавшего постановочные видео, где он высмеивал девушек славянской внешности, арестовали. Об этом сообщили в Telegram-канале московской прокуратуры.

«Суд избрал Салмону Раджабзода меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование на контроле в Симоновской межрайонной прокуратуре», - уточнили в ведомстве.

Мосгорсуд 17 января отменил постановление Симоновского районного суда, которым блогера освободили из-под стражи. Материалы дела направили на новое рассмотрение в ту же судебную инстанцию.

Ранее против Раджабзода возбудили дело об экстремизме. Органы следствия просили арестовать мужчину. До этого СК возбудил дело против блогера по статье о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства.

Причиной стал ролик в соцсетях, в котором блогер высмеивал девушек славянской наружности. Следователи допросили Раджабзоде и начали проверку других его видео.

Глава СКР Александр Бастрыкин взял под личный контроль проверку по факту публикации ролика с оскорблениями, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Мосгорсуд Суд Прокуратура РФ Видео Блогеры Россия Аресты Таджикистан
19 января 2024, 21:36
Трое детей просидели в ледяной воде до приезда спасателей в Краснодарском крае
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Спасатели вытащили из ледяной воды троих замерзших детей в Краснодарском крае. Об этом сообщил Telegram-канал МЧС России.

«Трое детей вышли на реку Кубань в Краснодарском крае. Лед не выдержал, девочка оказалась в воде», - уточнил канал.

Спасателей вызвал очевидец. К моменту их прибытия девочка едва держалась на плаву, зацепившись за сучья деревьев. Ребенка согрели и передали врачам.

Как сообщил местный Telegram-канал KubMash, на замерзшей реке решили прогуляться 12-летние подростки из станицы Кавказская.

Когда льдина внезапно откололась, мальчики спрыгнули в воду, а их подругу понесло по течению. Девочка поступила также и смогла ухватиться за корягу, но сама выбраться не смогла из-за крутого берега высотой два метра.

Детей заметили туристы со смотровой площадки. Местный канал отметил, что дети получили обморожение.

Ранее сотрудницу управляющей компании в Новосибирске приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей после того, как 10-летний мальчик сломал позвоночник, упав с лестницы во дворе, которую не почистили от снега и льда.

Дети МЧС РФ Краснодарский край
19 января 2024, 19:58
Квартира загорелась в многоэтажке на востоке Москвы
РИА «Новости»
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Крупный пожар охватил квартиру на седьмом этаже панельной высотки на улице Плющева на востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

Прибывшие на место спасатели по выдвижной лестнице спасли женщину из горящей квартиры. По словам собеседника, ее вытащили из соседнего окна, рядом с горящей комнатой.

Из-за сильного распространения огня пожару присвоили первый ранг сложности.

Источник уточнил, что всего по автоматической лестнице спасли двух человек. Еще шесть жильцов, включая двух детей эвакуировали через подъезд.

Пожарные потушили пламя, которое распространилось на площади в 20 квадратных метров. По данным собеседника «360», в двухкомнатной квартире горели личные вещи и мебель. Огонь охватил оба жилых помещения и коридор.

Спасатели Пожары Москва
19 января 2024, 18:40
Мужчина открыл стрельбу на заводе в Германии, есть погибшие и раненые
Global Look Press
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Мужчина открыл стрельбу на территории завода по переработке вторичного сырья в городе Хаген на западе Германии. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

По данным издания, одного человека убили, еще двое получили тяжелые ранения. Пострадавших на спасательном вертолете доставили в медицинское учреждение.

Полицейские оцепили место происшествия. Предполагаемого преступника задержали. Правоохранители выясняют причину стрельбы. Ранее неизвестные открыли стрельбу в одной из средних школ в американском штате Айова. В результате погиб один ученик, пятеро получили ранения.

Германия Стрельба Заводы
19 января 2024, 18:32
Пожар на рынке в Челябинске локализовали
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Специалистам МЧС удалось локализовать возгорание на рынке в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В Челябинске <…> локализовали пожар на 1200 квадратных метрах», - уточнили в МЧС.

Оперативную обстановку сотрудники ведомства контролируют при помощи беспилотника. Данные о пострадавших не поступали.

Для бесперебойного водоснабжения специалисты протянули магистральную линию от реки Миасс.

Рыночные павильоны в городе загорелись днем 19 января. Площадь пожара быстро увеличилась и достигла 1,2 тысячи квадратных метров.

В МЧС отмечали, что людей на рынке в момент возгорания не было - торговая площадка уже закрылась.

Из-за риска перехода пламени на стоящие рядом здания из торгового центра «Европа-Азия» начали эвакуировать персонал и посетителей.

Пожары Беспилотники МЧС РФ Челябинск

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