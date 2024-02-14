Оскорблявшего Мизулину треш-стримера из Ярославля арестовали за избиение людей

Читайте нас в:

«С учетом позиции прокуратуры Кировского района Ярославля суд заключил под стражу 30-летнего местного жителя, распространявшего в сети Интернет видео с избиением людей в прямом эфире», - говорится в сообщении.

Блогера обвинили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Кроме того, правоохранители возбудили против него дело об административном правонарушении из-за оскорбления представителя общественности.

Как уточнило РИА «Новости» , речь идет о главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. В конце прошлого года группа депутатов внесла в Госдуму пакет законопроектов об ответственности за треш-стримы.

Таких блогеров могут лишить права пользоваться интернетом и обязать выплатить штраф до 700 тысяч рублей.