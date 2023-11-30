30 ноября 2023, 11:08

Оскорбления бойца СВО в соцсетях стали основанием для проверки в МВД

РИА «Новости»
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Сотрудники МВД в Псковской области начали проверку по факту оскорблений в соцсетях в адрес 22-летнего бойца СВО, кавалера Ордена Мужества Андрея Ползохновского. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Все началось с того, что Госавтоинспекция привлекла ряд автовладельцев, живших в одной из многоэтажек, за регулярную вечернюю парковку у знака «Парковка для инвалидов». Хозяева машин не только не соблюдали ПДД, но создавали неудобства для лишившегося ноги в бою участника спецоперации. Автомобили поместили на специализированную стоянку. После этого в адрес бойца стали поступать оскорбления, также размещались посты с дискредитацией ВС России.

Управление МВД России по Псковской области возбудило административное расследование в рамках административных статей об оскорблении (5.61 КоАП РФ) и дискредитации ВС РФ (20.3.3 КоАП РФ). Нарушителей установили. После того как их опросят и придут результаты лингвистической экспертизы их высказываний, материалы передадут в суд.

МВД РФ Соцсети
30 ноября 2023, 11:34
Утечка реагентов произошла на станции водоочистки в Волгограде
РИА «Новости»
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На станции водоочистки в Тракторозаводском районе из-за поломки водозапорной арматуры произошла утечка реагентов. Никто не пострадал, авария не сказалась на качестве и подаче воды, сообщила городская администрация Волгограда.

«Утром на водоочистных сооружениях Тракторозаводского района был зафиксирован факт неисправности запорной арматуры на складе хранения химических реагентов. <…> Угроза для персонала предприятия и для жителей <…> отсутствует», - заявила пресс-служба.

Никто из работников не пострадал. К месту аварии вызвали экстренные службы, в том числе службу спасения. Запорную арматуру восстановили, неполадку устранили. Специалисты провели замеры - превышений концентрации вредных веществ не обнаружили. Администрация Волгограда заверила, что станция работает в штатном режиме.

Жители Волгограда жаловались на сильный запах хлора, сообщил V1.RU. Аварийные работы вели у водоочистных сооружений «Северные» на границе Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов.

Крупная утечка хлора произошла в 2021 году в Ижевске. МЧС объявляло эвакуацию одного из микрорайонов.

ЖКХ
30 ноября 2023, 11:06
Среди погибших при пожаре в Алма-Ате опознали второго россиянина
РИА «Новости»
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Погибших при пожаре в хостеле Алма-Аты опознали. Среди них двое россиян, сообщил городской департамент полиции.

«Личности погибших в результате возгорания в хостеле установлены. Четверо из 13 погибших - иностранцы», - объявили правоохранители.

Среди них - по два выходца из России и Узбекистана. Остальные жертвы пожара - казахстанцы.

Глава администрации Алма-Аты Ерболат Досаев заявил журналистам, что среди 13 погибших нашли одного россиянина. По его словам, он приехал из Республики Саха - Якутии.

Пожар случился ночью в трехэтажном доме на улице Ади Шарипова, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Департамент по чрезвычайным ситуациям сообщил, что хостел площадью 457 квадратных метров открыли полтора месяца назад. Очаг возгорания находился в коридоре подвального помещения. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Казахстан Пожары Отели
30 ноября 2023, 10:03
Шпионившего за Росгвардией украинского агента задержали в Крыму
РИА «Новости»
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В Крыму задержали подозреваемого в шпионаже агента спецслужб Украины. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России.

По предварительным данным, крымчанин по заданию Украины собирал информацию об оборонных, инженерных сооружениях и заграждениях, предназначенных для обороны полуострова, а также шпионил за Росгвардией.

По факту происшествия возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

Задержания Крым ФСБ Украина
30 ноября 2023, 09:51
Врачи заявили о восьми раненых при теракте в Иерусалиме. Погибла женщина
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При стрельбе в Иерусалиме пострадали не меньше восьми человек. Погибла молодая женщина, сообщил сайт i24.

Парамедики национальной медицинской службы MDA констатировали смерть 24-летней девушки. По их информации, пять человек госпитализировали в тяжелом состоянии, одного в состоянии средней степени тяжести и двоих - легкой.

Больница «Шаарей-Цедек» уточнила, что приняла четырех тяжелораненых пациентов. Еще один пострадал в меньшей степени. В медцентр «Хадасса» привезли еще троих. Их отправили в травматологическое отделение, все трое находятся в сознании.

Двух подозреваемых в стрельбе ликвидировали на месте, объявила израильская полиция. Теракт произошел утром 30 ноября на автобусной остановке недалеко от въезда в Иерусалим.

Режим прекращения огня в секторе Газа не отменили. ЦАХАЛ объявил, что его продолжат при соблюдении условий соглашения по обмену заложниками.

Израиль Стрельба Терроризм

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