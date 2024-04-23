23 апреля 2024, 22:32

Оскорбившего чемпионку MMA Алексееву выдворят из Россиии

РИА «Новости»
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Мигранта из одной из стран СНГ, оскорбившего женщин в Челябинске за неподобающий, по его мнению, внешний вид, выдворят из России. Об этом сообщила полиция Урала в своем Telegram-канале.

По данным полиции, 24-летний мигрант в ходе конфликта оскорбил двух женщин в Челябинске. Трактозаводский районный суд признал его виновным в нарушении правил въезда либо режима пребывания в России.

«Ему назначено наказание - административный штраф и выдворение за пределы Российской Федерации в виде принудительного и контролируемого перемещения через государственную границу за пределы Российской Федерации», - сообщили в полиции.

До вступления решения суда в законную силу мужчина будет находиться в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Челябинской области.

Ранее чемпионка ММА Ирина Алексеева сообщила, что ее и ее подругу во время велосипедной прогулки подрезал мигрант на автомобиле.

Мужчина набросился на девушек с оскорблениями, критикуя их внешний вид (женщины катались на велосипедах в шортах и майках). Позже челябинская полиция установила личность водителя и задержала его. Он извинился перед девушками на камеру.

Суд Мигранты Женщины Россия Полиция
23 апреля 2024, 21:14
Воспитательницу российского детсада обвинили в подвешивании ребенка на забор
Freepik
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Воспитательницу детского сада в Лукоянове Нижегородской области обвинили в том, что она во время прогулки подвесила одну из воспитанниц на забор. Видео со странным инцидентом оказалось в распоряжении родителей девочки. Они обратились в полицию. Отец ребенка Роман рассказал «360» подробности происшествия.

На кадрах, снятых во время прогулки в детском саду видно, что двухлетняя девочка зацепилась курткой за невысокий забор и не может выбраться. Воспитательница какое-то время не обращала внимания на плач ребенка, но позже все-таки освободила девочку.

Отец девочки Роман уверяет, что его дочь не случайно зацепилась за изгородь - воспитательница намеренно ее туда подвесила.

«В этот момент в саду находилась знакомая моей мамы, она приходила на мероприятие к ребенку. И она моего ребенка прекрасно знает. И она увидела этот момент, что воспитатель взяла и ребенка на забор повесила. Она была шокирована. Но как успела сориентироваться, взяла телефон, засняла и скинула маме моей», - рассказал мужчина.

Сама воспитательница свою вину отрицает. По словам Романа, сначала она говорила, что девочка сама зацепилась за забор. А когда узнала о существовании видео, добавила - что она поставила ребенка к ограде, но повисла на ней девочка самостоятельно.

В руководстве детского сада также не признали вину педагога. Кроме того, они отказались предоставлять родителям запись с камер видеонаблюдения.

Родители девочки обратись в полицию. На время проверки воспитателя отстранили от работы.

По словам Романа, после того случая девочка заболела. Отец предположил, что она могла простудиться, так как во время инцидента у нее была задрана курточка, а день был прохладный.

Ранее стало известно об издевательствах над воспитанниками одного из детских садов в Севастополе. Няня заклеивала шумным детям рты скотчем. Воспитательница группы ей в этом не мешала.

Дети Видео Детские сады Полиция
23 апреля 2024, 20:19
Россиянин без страховки залез на балкон 11-го этажа для спасения бабушки
РИА «Новости»
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Запертую двухлетним внуком на балконе 11-го этажа дома пенсионерку спас сотрудник управляющей компании. Мужчина без страховки добрался до пожилой женщины через балкон соседей. Об этом сообщило издание E1.Ru.

Главный риск трюка заключался в том, что у балконов новостройки нет козырьков, а сам фасад представляет собой полностью застекленную поверхность. Находящемуся на высоте мужчине пришлось перелезать через одну из стен, чтобы попасть на балкон к пенсионерке.

Запертая внуком на балконе бабушка сообщила о своей ситуации соседям, потому что дозвониться до родных не смогла. Собеседница пенсионерки передала информацию в чат управляющей компании, чьи сотрудники прибыли на место.

Вскрывать входную дверь специалисты отказались, чтобы не пугать оставшегося в квартире ребенка. Поэтому решили лезть к пенсионерке через соседний балкон. Закрытую дверь мужчина вскрыл отверткой. Бабушка и внук отделались легким испугом.

Руководитель управляющей компании пояснил, что сотрудник раньше работал промышленным альпинистом, поэтому опыт, как действовать на высоте у него был. По его словам, мужчина сам выступил с инициативой проникнуть на закрытый балкон сверху, так как его напугал преклонный возраст пенсионерки.

В начале марта марта уральские медики пять часов добирались на снегоходах до поселка Лепля к 70-летней пенсионерке, у которой открылось внутреннее кровотечение. Во время поездки медики встретились со стаей волков , но не остановились на своем пути. Прибыв по вызову они стабилизировали состояние пациентки и отправили ее на дальнейшее лечение в больницу на вертолете.

Дети Мужчины Екатеринбург Квартиры
23 апреля 2024, 19:54
Петербурженка на электросамокате сбила ребенка и попала под уголовное дело
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Самокатчица стала фигурантом уголовного дела после того, как сбила пятилетнего мальчика на улице Беринга в Санкт-Петербурге. Видео с места происшествия появилось в распоряжении «360».

Столкновение произошло, когда мама с маленьким сыном гуляли рядом с домом. В какой-то момент мальчик побежал к тротуару, по которому в это время ехала женщина на самокате. Она врезалась в ребенка, и оба упали на асфальт.

Судя по видео, после удара самокатчица постояла несколько секунд около мамы и пострадавшего мальчика и поехала дальше. Медики диагностировали у ребенка ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом затылочной кости.

Полицейские Василеостровского района в тот же день задержали 52-летнюю петербурженку.

Уголовное дело возбудили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Следственный комитет квалифицировал эту ситуацию как умышленную. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Похожий случай произошел прошлым летом в Москве. Молодой человек сбил четырехлетнюю девочку на электросамокате в Юго-Восточном округе. Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ.

Санкт-Петербург Уголовное дело Дети Видео Электросамокаты
23 апреля 2024, 19:36
В Москве 300-килограммовую женщину с помощью спасателей доставили к машине скорой
РИА «Новости»
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Спасателям удалось помочь медикам скорой с транспортировкой 300-килограммовой женщины, которая вызвала врачей на улице Вучетича. Об этом сообщил источник «360».

Ранее появлялась информация о том, что помощь потребовалась с транспортировкой пациента весом в 250 килограммов. По уточненной информации речь идет о женщине весом 300 килограммов, отметил собеседник «360».

По его данным, москвичке 54 года. Спуститься к скорой самостоятельно возможности у пациентки не было.

Медикам скорой также было сложно переместить женщину на носилках - пролеты в подъезде дома узкие, а лестницы достаточно крутые. Спасатели помогли доставить пациентку к машине скорой помощи и разместить ее в автомобиле.

Скорая помощь Москва

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