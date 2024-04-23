Оскорбившего чемпионку MMA Алексееву выдворят из Россиии

По данным полиции, 24-летний мигрант в ходе конфликта оскорбил двух женщин в Челябинске. Трактозаводский районный суд признал его виновным в нарушении правил въезда либо режима пребывания в России.

«Ему назначено наказание - административный штраф и выдворение за пределы Российской Федерации в виде принудительного и контролируемого перемещения через государственную границу за пределы Российской Федерации», - сообщили в полиции.

До вступления решения суда в законную силу мужчина будет находиться в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Челябинской области.

Ранее чемпионка ММА Ирина Алексеева сообщила, что ее и ее подругу во время велосипедной прогулки подрезал мигрант на автомобиле.

Мужчина набросился на девушек с оскорблениями, критикуя их внешний вид (женщины катались на велосипедах в шортах и майках). Позже челябинская полиция установила личность водителя и задержала его. Он извинился перед девушками на камеру.