Осколки сбитого БПЛА в Балашихе задели двух мужчин
Глава городского округа Балашиха Сергей Юров по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева выехал на место падения обломков сбитого БПЛА. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Осколки задели двух мужчин. Одному из них оказали медпомощь на месте. Второго пострадавшего госпитализировали - угрозы для жизни нет. Юров призвал население соблюдать спокойствие и доверять информации из официальных источников.
На месте ЧП продолжают работать спецслужбы, добавил глава Балашихи.
«Обломки повредили жилой дом, в котором находились пожилая пара, их дочь и внучка. К счастью, никто не пострадал», - подчеркнул Юров.
Воробьев ранее сообщил, что средства ПВО сбили беспилотник , обломки которого упали на частный дом. Губернатор Подмосковья также пообещал оказать помощь в восстановлении здания.