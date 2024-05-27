Осколки сбитого БПЛА в Балашихе задели двух мужчин

Частный дом в Балашихе получил серьезные повреждения в результате падения БПЛА — жильцы остались без дачи и летнего отдыха. Об этом в комментарии 360.ru рассказала хозяйка пострадавшего объекта Наталья.

По ее словам, в этом доме семья проживала практически постоянно, в том числе зимой. Там собирались родственники женщины - дочки, внуки и зятья. Так должно было быть и предстоящим летом.

«Главное, в начале сезона. Если бы еще это было осенью, а сейчас… Трое малышей, самой старшей три с половиной годика, младшему полтора. И вот все остались летом без отдыха, без дачи. Очень досадно. Мы и зимой здесь все всегда собираемся, в Новый год всегда все здесь, всей большой семьей. Теперь ехать некуда», - поделилась Наталья.

По ее словам, от дома почти ничего не осталось. Из-за падения БПЛА снесло крышу. Из здания все успели выйти.

«Муж скомандовал: „Быстро на выход“. Мы успели выскочить, дочка с ребенком на руках, и мы с мужем», - подчеркнула женщина.

Она добавила, что ребенок очень испугался, а у супруга заложило уши. Мужчине оказали медицинскую помощь. Сама Наталья не пострадала. Ее дочь после случившегося уехала к себе домой в Люберцы.

«Мы сейчас тоже поедем, потому что у нас есть в Москве, где жить», - добавила Наталья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил о падении БПЛА на частный дом в Балашихе. Дрон сбили средства ПВО. Глава региона пообещал оказать помощь в восстановлении здания.