Ошибка стюардессы едва не стоила жизни пассажирам Boeing
Стюардесса самолета Boeing чилийского перевозчика Latam Airlines случайно нажала переключатель в кресле пилота. В результате лайнер «клюнул носом», а пассажиры попадали из кресел. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
Из-за неосторожности стюардессы, раздававшей еду, командир корабля задел рычаг, от чего самолет устремился вниз.
В этот момент в салоне раздались крики - часть пассажиров, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, вылетели из кресел. Пилот вовремя среагировал и выровнял самолет.
После этого случая Boeing предупредила компании, эксплуатирующие их самолеты, что переключатель кресла пилота нужно закрывать крышкой.
Ранее самолет Boeing, выполнявший рейс в США , потерял кусок обшивки.