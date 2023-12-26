Оружие с патронами нашли в салоне внедорожника в центре Москвы

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В ведомстве уточнили, что сотрудники ДПС во время патрулирования по городу неподалеку от Раушской набережной остановили автомобиль Mercedes. Во время проверки документов водитель занервничал, поэтому полицейские решили досмотреть машину. На место вызвали оперативников. В багажнике внедорожника нашли пистолет Макарова и восемь патронов калибра девять миллиметров.

Экспертиза подтвердила, что оружие боевое и пригодно для стрельбы. Кроме того, полицейские обнаружили глушитель и телескопическую палку.

Следователи возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

На днях оставленный неизвестными иностранный ручной гранатомет нашел на берегу Москвы-реки житель села Рыболово Раменского городского округа. Мужчина предусмотрительно вызвал на место сотрудников экстренных служб.