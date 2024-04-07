Орский НПЗ приостановил работу из-за паводка

«В связи с аномальным паводком, во избежание экологических рисков и в целях соблюдения техники безопасности, связанной, в первую очередь, с безопасностью труда на производстве, работа Орского нефтеперерабатывающего завода временно приостановлена», - передали в пресс-службе.

За последние сутки уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос еще на 28 сантиметров. Ситуация в регионе сложная, людей продолжают эвакуировать. Половодье так или иначе затронуло 27 муниципальных образований Оренбургской области, горожан предупредили об отключении электричества из-за паводка. Ранее власти сообщили, что в Орске погибли четыре человека.

Ранее появились кадры с затопленными улицами на подступах к Новому городу в Орске. Очевидцы рассказали, что под водой оказалась площадь Гагарина, и передвигаться по ней можно только с помощью лодок.