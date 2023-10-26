«Организаторы решают вопрос». Запашный — об отравлении детей на цирковом фестивале в Перми
В Перми во время Всероссийского циркового фестиваля отравились дети. По данным Роспотребнадзора, причиной стала норовирусная инфекция. Председатель жюри фестиваля, народный артист России Аскольд Запашный в беседе с «360» сообщил, что после мероприятия все еще было нормально.
Причиной отравления стала кишечная инфекция норовирусной этиологии, которая передается с пищей. Она характеризуется быстрым течением болезни. Причиной ее возникновения в Роспотребнадзоре назвали нарушение правил обработки овощей и фруктов, мытья посуды и несоблюдение технологии приготовления еды и элементарных правил личной гигиены.
По данным Telegram-канала Shot, дети питались в кафе при гостинице «Профсоюзная». Они успели позавтракать и пообедать там. К вечеру у ребят проявились первые симптомы отравления.
Он отметил, что не обладает конкретной информацией по ситуации с отравлением детей. На данный момент организаторы мероприятия решают возникший вопрос.
«Мы вчера с мероприятия уезжали, все было прекрасно, изумительно. С утра нам сказали, что какие-то там изменения. Сейчас организаторы решают там вопрос, у меня информации ноль», - подчеркнул он.
Руководитель ГКБУК «Центр по Реализации Проектов в Сфере Культуры», организатор циркового фестиваля Елена Хаткевич отметила, что официальная информация уже сформулирована. В ближайшее время ее опубликуют в интернет-ресурсах. Она отметила, что информацию об отравлении собирали так, чтобы не было конфликтов и излишней паники.
«Вчера поздно вечером началось бурно [происшествие], в течение всей ночи мы отрабатывали [историю] не в направлении „как это сказать“, а чтобы всем было максимально комфортно, неконфоликтно, без излишней эмоциональной истории и паники», - добавила Хаткевич.
В региональном управлении Роспотребнадзора уже начали санитарно-эпидемиологическое расследование. В пищеблоке, где обедали дети, отобрали смывы с поверхностей, образцы готовой продукции и сырья.