Причиной отравления стала кишечная инфекция норовирусной этиологии, которая передается с пищей. Она характеризуется быстрым течением болезни. Причиной ее возникновения в Роспотребнадзоре назвали нарушение правил обработки овощей и фруктов, мытья посуды и несоблюдение технологии приготовления еды и элементарных правил личной гигиены.

По данным Telegram-канала Shot, дети питались в кафе при гостинице «Профсоюзная». Они успели позавтракать и пообедать там. К вечеру у ребят проявились первые симптомы отравления.

Он отметил, что не обладает конкретной информацией по ситуации с отравлением детей. На данный момент организаторы мероприятия решают возникший вопрос.

«Мы вчера с мероприятия уезжали, все было прекрасно, изумительно. С утра нам сказали, что какие-то там изменения. Сейчас организаторы решают там вопрос, у меня информации ноль», - подчеркнул он.

Руководитель ГКБУК «Центр по Реализации Проектов в Сфере Культуры», организатор циркового фестиваля Елена Хаткевич отметила, что официальная информация уже сформулирована. В ближайшее время ее опубликуют в интернет-ресурсах. Она отметила, что информацию об отравлении собирали так, чтобы не было конфликтов и излишней паники.

«Вчера поздно вечером началось бурно [происшествие], в течение всей ночи мы отрабатывали [историю] не в направлении „как это сказать“, а чтобы всем было максимально комфортно, неконфоликтно, без излишней эмоциональной истории и паники», - добавила Хаткевич.

В региональном управлении Роспотребнадзора уже начали санитарно-эпидемиологическое расследование. В пищеблоке, где обедали дети, отобрали смывы с поверхностей, образцы готовой продукции и сырья.