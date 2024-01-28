Организаторов семинара, где напали на журналистку «Известий», опросили в СК

Графчикова отметила, что конфликта бы не произошло, если бы к съемочной группе отнеслись по-человечески.

«Они посчитали, что имеют право избивать журналистов и отбирать технику», - возмутилась журналистка.

Правоохранители побывали на месте происшествия, однако в дом их не пустили, сообщили «Известия». Организаторы «фестиваля» признались, что не хотели проверок их документов, доходов, налогообложения, поэтому выгоняли Наталию с семинара.

На Графчикову напали во время семинара «Инна Ленд» VIP-коуча Инны Тлиашиновой в коттедже в Химках вечером 27 января. Журналистку выставили на мороз без обуви. Когда женщина оказалась на улице, то на нее напал сотрудник охраны и два помощника VIP-коуча. Ее оскорбляли, душили, отобрали телефон и флешку из камеры оператора. Корреспондент получила ушибы, также у нее есть подозрение на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.