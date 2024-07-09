09 июля 2024, 18:38

Оренбуржцы заперли ребенка в клетке на колесиках

Unsplash
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Сотрудники полиции устанавливают личность двух человек, которые в Оренбурге гуляли с ребенком, запертым в клетке на колесах. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

Правоохранители изучили распространившиеся в Сети видеозаписи с мужчиной и женщиной, которые перевозили через дорогу ребенка в клетке. Полиция установит все обстоятельства случившегося.

Telegram-канал Baza опубликовал фотографии и ролик с парой из Оренбурга. Мужчина перевозил небольшой чемодан, а клетку держала за ручку женщина. Перед парой без поводка также бежала небольшая собака. Авторы канала предположили, что вместе с ребенком в клетке находилось какое-то животное.

Ранее житель Петербурга попытался затащить школьника в свою машину. Мужчина объяснил, что играющие во дворе дети стучали в окна квартиры и вывели его из себя. Он поймал одного из школьников и предложил ему позвонить родителям или дождаться полиции в его машине.

Дети МВД РФ Полиция
09 июля 2024, 18:15
Купавшегося в реке мальчика затянуло в шлюз водохранилища в Башкирии
Пресс-служба МЧС
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Семилетний мальчик утонул в реке Белой в Башкирии. Ребенок купался в водоеме, и его затянуло под шлюзы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

В районе шлюза плавали четверо детей. Один из них слишком близко подплыл к сооружению, и его скрыло под водой. На место выехали спасатели, они продолжают поиски тела.

Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в Челябинской области утонули отец с девятилетним сыном. Они катались на сапборде на озере Большой Теренкуль, но в какой-то момент упали с него. В МЧС предупредили, что для использования плавсредств в глубоких водоемах следует надевать спасательный жилет и отдыхать в местах, где работают спасатели.

Дети Башкирия МЧС РФ Реки
09 июля 2024, 17:20
Пожар в жилом доме в Батайске удалось локализовать
Пресс-служба МЧС
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Пожарным удалось локализовать возгорание кровли жилого дома на улице Ворошилова в Батайске на площади 700 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Для тушения прибыл пожарный поезд. Всего на месте работают более 80 специалистов и 26 единиц техники», - сообщили в ведомстве.

Пожарным удалось вынести из огня шиншиллу, хомяка, четырех кошек и собаку. Всех животных уже передали владельцам.

«Нам важна каждая жизнь!» - отметили в МЧС.

По сообщениям источников , огонь вспыхнул после взрыва в частном доме по соседству, а затем по деревьям перекинулся на многоквартирный дом. Информации о пострадавших не поступало.

Утром в Москве загорелось общежитие МГУ на проспекте Вернадского. Возгорание удалось быстро потушить, никто не пострадал.

Пожары МЧС РФ Животные
09 июля 2024, 16:59
Котов, шиншиллу и хомяка спасли из горящего дома в Ростовской области
Пресс-служба МЧС
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Пожарные спасли питомцев, заблокированных в горящем доме в Батайске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Спасатели вытащили из огня трех котов, шиншиллу и хомяка. МЧС опубликовало видеозапись с работой огнеборцев.

На кадрах видно, как пожарные передали хозяевам их напуганных животных. Одна женщин не смогла сдержать слез при виде спасенной кошки. На кадрах - момент передачи молодой хозяйке клетки с шиншиллой.

«Спасибо, братан», - обратился один из жильцов дома к спасателю, который отдал ему кота.

В пресс-службе отметили, что площадь пожара увеличилась до 700 квадратных метров.

Ранее сотрудники МЧС вызволили из охваченной пламенем конюшни в Мытищах 48 лошадей. Здание с животными загорелось в июне в деревне Ульянково. Благодаря слаженной работе пожарных лошади не пострадали.

Спасатели МЧС РФ Коты
09 июля 2024, 15:57
Сбросил с балкона. В Артеме мужчина жестоко убил тяжелобольную тещу
Телеканал «360»
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В Приморском крае местный житель выбросил с пятого этажа свою пожилую тещу. Кадры жестокой расправы оказались в распоряжении 360.ru.

На записи видно, как погибшая стремительно летит вниз головой с балкона квартиры. По словам источника, мужчина таким образом избавился от тяжелобольной женщины, которая была прикована к кровати и нуждалась в постоянном уходе.

В пресс-службе прокуратуры Приморского края уточнили, что при падении она получила травмы несовместимые с жизнью.

Предполагаемого убийцу поместили под стражу на два месяца. В отношении мужчины 1970 года рождения возбудили уголовное дело по части первой статьи 105 «Убийство».

Житель Петрозаводска убил бывшую жену прямо на ее работе. Он нанес женщине множественные ножевые ранения.

Уголовное дело Убийства

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