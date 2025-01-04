04 января 2025, 05:00

Оренбуржцы получили удар током в местном джакузи

РИА «Новости»
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Посетители фитнес-центра в Оренбурге получили удар током во время плавания в бассейне и отдыха в джакузи. Пострадали взрослые и дети, сообщила пресс-служба СУ СКР по Оренбургской области.

Информация о случае в фитнес-центре появилась в соцсетях. Электрический ток ударил посетителей местного фитнес-клуба, когда они находились в джакузи и бассейне. Пострадавшим потребовалась медпомощь. Среди них - дети.

Следком организовал процессуальную проверку об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, изъял документацию и допросил сотрудников. Прокуратура Оренбургской области взяла разбирательство на контроль.

Один из пострадавших рассказал сайту 56orb.ru , что больше остальных досталось женщинам в большом бассейне. В какой-то момент всех, кто находился в воде, начало трясти, и это прошло, когда в фитнес-центре погас свет. Сотрудники вызвали скорую помощь.

В Самарской области посетители бассейна отравились хлором. Четверо детей попали в больницу, из них один находился в тяжелом состоянии.

Электричество Медицина Следственный комитет России
04 января 2025, 02:00
Россиянин умер в хаммаме в Таиланде в Новый год
РИА «Новости»
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Житель Иркутской области поехал с супругой на отдых в Таиланд в декабре. В праздничные дни он пошел в хаммам и умер, сообщил Telegram-канал Shot.

Адвокат прилетел в Паттайю из Братска. Новый год 44-летний мужчина и его жена встречали с друзьями, а 1 января он отправился в хаммам, куда ходил каждый день. Перед этим он выпил спиртное.

В хаммаме россиянину резко стало плохо и он потерял сознание. Находившийся рядом британец пытался привести его в чувство. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

Супруга погибшего рассказала, что за хранение тела в больнице приходится платить ежедневно 1,3 тысячи рублей. Сейчас решается вопрос с транспортировкой россиянина на родину.

Ранее стало известно о гибели российской модели в Таиланде перед собственной свадьбой. Сильная волна смыла ее со скалы во время медитации. Позже спасатели нашли тело 24-летней россиянки в море.

Отдых Таиланд Мужчины Новый год
03 января 2025, 23:06
Москвичка нашла желтую змею у себя на кухне
Freepik
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На северо-западе Москвы жительница многоквартирного дома обнаружила желтую змею у себя на кухне и обратилась к спасателям за помощью. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных городских службах.

Рептилию нашли в квартире на бульваре Генерала Карбышева в районе Хорошево-Мневники. Проживающая там женщина заметила желтую змею в раковине на кухне, после чего и вызвала спасателей.

«Возможно, приползла через вытяжку от соседей», - сообщил источник.

Змею уже поймали. По предварительной информации, это мог быть полоз. Никто не пострадал.

Прошлой осенью на севере столицы мужчина обнаружил в своей квартире агрессивную розовую змею , но прибывшие на месте спасатели рептилию не нашли, причем неизвестно, куда она исчезла.

Спасатели Москва Змеи Квартиры
03 января 2025, 22:42
Электросамокат взорвался в многоэтажке в центре Москвы
РИА «Новости»
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Электросамокат взорвался на седьмом этаже многоквартирного дома в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Электросамокат взорвался в многоэтажке на Большой Андроньевской улице.

По словам очевидцев, они услышали в соседней квартире громкий взрыв и шипение около 19:50 в пятницу, 3 января. Кроме того, из нее повалил дым.

«По нашим данным, взорвалась батарея электросамоката, которую жители квартиры поставили на зарядку и выставили на балкон», - уточнил канал.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые оперативно потушили мебель и вещи жильцов.

По предварительной информации, никто не погиб и не пострадал.

Ранее в Волоколамске возбудили уголовное дело по факту травмирования подростка, которому оторвало левую кисть и обожгло лицо при запуске петарды. В конце декабря 2024 года в московском районе Котловка раздался похожий на взрыв звук в газифицированном многоквартирном доме.

Спасатели Пожары МЧС РФ Взрывы Электросамокаты Москва
03 января 2025, 22:36
Кошки выпрыгнули с 12 этажа после смерти хозяина в Москве
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Несколько кошек выпрыгнули с 12 этажа после смерти мужчины в квартире на Ключевой улице в Москве. Об этом сообщил информационный канал для помощи животным «Кот на дереве».

Позже стало известно, что их пожилой хозяин умер более двух недель назад. Все это время животным пришлось голодать.

После смерти мужчины родственники приехали в квартиру, но питомцев забирать не стали, а лишь открыли форточки на проветривание. Спустя время кошки выпрыгнули в окно, одна погибла.

Еще одна кошка попала на балкон соседей, где просидела несколько дней. Спасатели вытащили животное и отвезли в приют. Теперь для нее ищут новых и заботливых хозяев.

Возможно, в квартире, где умер мужчина, остался еще один кот. Однако выяснить это пока не удалось.

Ранее в Петербурге волонтеры спасли кошку и двух котят от смерти в затопленном подвале. Волонтеры нашли для них новый дом.

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