25 января 2024, 08:38

Оренбургские власти назвали всех погибших членов экипажа Ил-76

Пресс-служба Следственного комитета
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Власти Оренбургской области огласили список погибших членов экипажа самолета Ил-76. Сообщение появилось в Telegram-канале аппарата губернатора и правительства региона.

В списке оказались командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев и бортрадист Саблинский. Весь экипаж - из Оренбургской области.

«Это невосполнимая потеря для всех. Соболезнуем родным и близким героев. Они навсегда останутся в нашей памяти», - отметили в аппарате губернатора.

Уточняется также, что военно-транспортный Ил-76 создан для десантирования, перевозки личного состава, грузов и боевой техники. В состав экипажа могут входить до семи человек.

Ил-76 рухнул в Белгородской области днем 24 января. Помимо членов экипажа, на борту было 65 пленных бойцов ВСУ, которых планировали обменять на КПП. В авиакатастрофе никто не выжил. Сразу после нее украинские СМИ отчитались, что самолет сбили ВСУ, однако когда выяснилось, кого перевозили этим рейсом, публикации исчезли.

Самолеты Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
25 января 2024, 07:50
Бизнесмен погиб на трассе в Свердловской области
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Иномарка врезалась в грузовик на Пермском тракте в Свердловской области. Погиб водитель легковушки, бизнесмен из Первоуральска Ринат Аскаров. Об этом E1.ru сообщили в общественной организации «Татары Урала», правление которой он возглавлял.

«Да, это он. Он такой набожный человек был, спиртное не пил. Как прямо под машину попал - мы сами в шоке. Никто не знает, что произошло. Водил аккуратно», - сказал представитель организации.

Детали ДТП с участием Рината Аскарова раскрыл бизнесмен Олег Хабибуллин. По его словам, грузовик остановился на правой полосе и не выставил аварийный знак.

Авария произошла на 345-м километре трассы Пермь - Екатеринбург. ГИБДД Свердловской области сообщило, что Toyota Land Cruiser врезалась в грузовик Shacman. Водитель легкового автомобиля погиб на месте.

В Тюмени водитель Chevrolet Lanos при развороте не уступил дорогу, спровоцировал смертельное ДТП и скрылся. Его объявили в розыск.

ДТП ГИБДД Екатеринбург Свердловская область Бизнес
25 января 2024, 07:28
Точка фастфуда сгорела на Казанском вокзале в Москве
РИА «Новости»
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На территории Казанского вокзала в Москве сгорела точка фастфуда. Никто не пострадал, сообщил источник «360».

Палатка быстрого питания загорелась 25 января. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал.

Пожар произошел на территории бетонного завода в Южном административном округе Москвы утром 24 января. Спасателей вызвали на улицу Котляковскую. По одной из версий, кто-то поджег два грузовых автомобиля и автопогрузчик. Огонь потушили менее чем за 20 минут. Обстоятельства происшествия выяснят правоохранительные органы.

Пожары Москва
25 января 2024, 07:19
Вылетевший в Омск самолет подал сигнал ЧС и вернулся в аэропорт Уфы
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Самолет авиакомпании «Азимут», летевший из Уфы в Омск, подал сигнал чрезвычайной ситуации вскоре после взлета и вернулся в уфимский аэропорт. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Рейс A46049 Минеральные Воды - Уфа - Омск отправился в 05:11 по московскому времени и должен был прибыть в Омск в 06:50. На карте портала его маркировали надписью Squawk 7700: general emergency, которая означает, что на борту произошла аварийная ситуация. Как пояснили РИА «Новости» в пресс-службе международного аэропорта «Уфа», экипаж решил вернуть самолет на аэродром вылета «по технической причине». Других подробностей не приводится.

Посадка прошла благополучно, уточнили в информационной службе аэропорта. Воздушное судно Sukhoi Superjet 100 приземлилось в 06:28. Службы аэропорта отработали в штатном режиме.

Ранее, 18 января, самолет, летевший из Сургута в Москву, экстренно сел в Перми из-за дебошира на борту.

Уфа Самолеты
25 января 2024, 06:13
Пожар на нефтебазе в Туапсе локализовали
РИА «Новости»
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При пожаре на территории нефтебазы в Туапсе никто не пострадал. Возгорание локализовали, сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

«По имеющейся информации, жертв и пострадавших нет. Пожар локализован. Идет тушение», - заявил он.

Сергей Бойко побывал на месте ЧП и уточнил, что загорелась вакуумная установка на территории нефтеперерабатывающего завода. Он не указал причину, но призвал жителей не публиковать в интернете видео с места пожара.

Оперштаб Краснодарского края сообщал, что пожар произошел на территории нефтебазы в Туапсе. К месту возгорания выехали оперативные и спецслужбы.

В четырехэтажном доме в Якутии произошел взрыв бытового газа, МЧС показало кадры с места происшествия. Пострадали пять человек , из них двоих госпитализировали с ожогами. Прокуратура инициировала проверку.

Пожары МЧС РФ Краснодарский край

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