Оренбургские власти назвали всех погибших членов экипажа Ил-76

В списке оказались командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев и бортрадист Саблинский. Весь экипаж - из Оренбургской области.

«Это невосполнимая потеря для всех. Соболезнуем родным и близким героев. Они навсегда останутся в нашей памяти», - отметили в аппарате губернатора.

Уточняется также, что военно-транспортный Ил-76 создан для десантирования, перевозки личного состава, грузов и боевой техники. В состав экипажа могут входить до семи человек.

Ил-76 рухнул в Белгородской области днем 24 января. Помимо членов экипажа, на борту было 65 пленных бойцов ВСУ, которых планировали обменять на КПП. В авиакатастрофе никто не выжил. Сразу после нее украинские СМИ отчитались, что самолет сбили ВСУ, однако когда выяснилось, кого перевозили этим рейсом, публикации исчезли.