Опытный экипаж управлял рухнувшим в Карелии вертолетом Ми-8

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«Вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. За время работы в МЧС России специалисты неоднократно привлекались к поиску и спасению людей», - уточнил канал.

Российские спасатели обследовали акваторию в районе села Деревянное на судах и снегоходах. Обломки вертолета нашли в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров.

Более 140 специалистов, 33 единицы техники и водолазы центра спасательных операций особого риска «Лидер» работают на месте авиапроисшествия. В ведомстве добавили, что для подводных работ задействуют телеуправляемый подводный аппарат «Фалькон».

Оперативный штаб и комиссия по расследованию выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее спасатели нашли место падения пропавшего в Карелии вертолета Ми-8. Он ушел под лед Онежского озера, весь экипаж погиб.