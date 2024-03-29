Оправдавшего теракт в «Крокусе» мигранта отправили в СИЗО
Суд в Санкт-Петербурге заключил под страду на два месяца гражданина Таджикистана, которого подозревают в оправдании терроризма. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
По версии следствия, гражданин Таджикистана Баходур Зухуров опубликовал в интернете заявления, оправдывающие теракт в «Крокус Сити Холле». Свои комментарии он оставил в Telegram-чате.
«Зухуров был задержан и в этот же день ему было предъявлено обвинение. Вину признал, в содеянном раскаялся», - уточнили в суде.
Суд арестовал подозреваемого до 26 мая.
Ранее в Санкт-Петербурге предъявили обвинение в оправдании терроризма супругу бывшей главы «Новой Голландии» Николаю Конашенку. Его задержали в аэропорту Пулково за провокационные сообщения в соцсетях о теракте в «Крокусе».
К жительнице Липецка, оправдавшей теракт в ходе онлайн-стрима , пришли сотрудники полиции. На допросе женщина объяснила свои слова тем, что была пьяна, и выразила сожаление о сказанном.