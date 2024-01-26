26 января 2024, 14:29

«Оппоненты были знакомы». Чемпион России по боксу Стоцкий знал напавшего на него стрелка

РИА «Новости»
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Чемпион России по боксу Андрей Стоцкий получил огнестрельные ранения во время ночной пробежки в Челябинске. В пресс-службе УМВД по Челябинской области рассказали «360», что спортсмен был знаком со своим обидчиком.

«Был конфликт, произошедший в Ленинском районе города между двумя мужчинами», - рассказали в полиции.

Как отметили в пресс-службе, один человек пострадал, он обратился в больницу. Сейчас сотрудники УМВД России по Челябинску устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«Предварительно известно, что причина носит бытовой характер. Ранее оппоненты были знакомы. Личность второго участника инцидента установлена. Его розыском занимаются челябинские оперативники», - уточнили в МВД.

Ранее стало известно, что Стоцкий совершал пробежку в районе стадиона «Восход», когда возле него остановилась машина, из который вышли несколько человек. Словесная перепалка переросла в драку, затем мужчина достал травматическое оружие и выстрелил в спортсмена около 20 раз.

Спортсмены МВД РФ Бокс Россия Челябинск Мужчины Полиция
26 января 2024, 12:58
Грузовики столкнулись на трассе в Балашихе. Произошел разлив топлива
Телеканал «360»
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Три грузовых автомобиля столкнулись на дороге в Балашихе. У одного из автомобилей произошел разлив топлива, сообщили в дежурной части ГУ МВД Московской области.

«Дорожные службы выехали на место для устранения разлива. После этого можно будет освободить проезжую часть», - добавили правоохранители.

В распоряжении «360» также появились кадры с места аварии. На них видно столкнувшиеся фуры. Один из грузовиков развернуло. Также на видео попал разлив топлива. На месте случившегося работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП уточняются.

По данным РИАМО , авария произошла на развязке шоссе Энтузиастов. В результате никто не пострадал. Движение на трассе восстановят в ближайшее время.

Ранее ДТП с участием 11 машин произошло под Сергиевым Посадом. В Службе-112 сообщили, что в аварии никто не пострадал. По данным очевидцев, дорогу в сторону Москвы полностью перекрыли, на месте работали специализированные службы.

Грузовики ДТП Топливо Дороги Машины Балашиха
26 января 2024, 12:51
Пилот разбившегося в Афганистане самолета попал в больницу в Москве с инфарктом
РИА «Новости»
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После возвращения в Москву пилот разбившегося в Афганистане лайнера угодил в больницу. У него начались серьезные проблемы с сердцем, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, медики диагностировали у 41-летнего мужчины острый инфаркт миокарда передней стенки с поражением всей толщи мышечной стенки сердца. Его состояние оценивается как тяжелое.

Mash уточнил, что половина пациентов в таких ситуациях не успевает дождаться приезда скорой помощи. Врачи делают все возможное для спасения, но остается высокая вероятность летального исхода.

Против пилота и его коллеги могут возбудить уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих правилам безопасности. Статья подразумевает до 10 лет колонии. Этот фактор мог также подкосить состоянии пилота.

Частный самолет Falcon 10 рухнул в афганской провинции Бадахшан 21 января. Из находившихся на борту шести человек выжили четверо.

Авиация Афганистан Авиакатастрофы Москва
26 января 2024, 12:42
Более 300 человек погибли в ДТП в Москве в 2023 году
РИА «Новости»
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За 12 месяцев 2023 года в Москве произошло 8090 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 304 человека, а еще 8967 получили различные травмы, сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной Госавтоинспеции.

В ведомстве добавили, что самыми распространенными видами аварий стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов.

«Причиной нанесения вреда здоровью и гибели людей в результате ДТП чаще всего становились нарушения, связанные с несоблюдением дистанции и очередности проезда, а также несоответствием скорости конкретным дорожным условиям», - уточнили в ГИБДД.

По итогам 2023 года самым аварийным месяцем стал сентябрь, а меньше всего ДТП зафиксировали в декабре.

Столичные автоинспекторы также призвали автомобилистов быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

На прошлой неделе в авариях в Москве погибли три человека. Самым аварийным днем стала пятница.

ДТП ГИБДД Дороги Москва
26 января 2024, 12:31
Пассажира с боевой гранатой задержали в аэропорту Шереметьево
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В московском аэропорту Шереметьево задержали мужчину с боевой гранатой. Он планировал улететь в Оренбург, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, ранним утром во время досмотра сотрудники службы безопасности аэропорта заметили в багаже мужчины гранату Ф-1. После этого перекрыли вход и вызвали представителей экстренных служб. Людей пришлось перенаправить на другой выход.

Прибывшие на место взрывотехники Росгвардии установили, что граната боевая. Мужчину сейчас допрашивают правоохранители.

Telegram-канал Shot уточнил , что задержанным оказался 34-летний житель Оренбурга. Он уже попадал в поле зрение полиции 16 лет назад, когда его судили за кражу.

Ранее в Санкт-Петербурге местная жительница купила квартиру , а спустя время нашла в ней целый схрон с боеприпасами. Силовики забрали пакет и отправили его содержимое на экспертизу.

Аэропорт Шереметьево Оружие Москва

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