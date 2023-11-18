Оползни заблокировали дорогу Невельск — Холмск на Сахалине
Циклон в Приморье спровоцировал сход грязевых масс на юге Сахалине. Об этом РИА «Новости» заявил начальник управления по делам ГО и ЧС Невельского района Андрей Семин.
Оползень сошел на дороге Невельск - Холмск из-за обильных дождей на юге острова.
«Движение на участке временно ограничено, специалисты расчищают трассу от оползней», - отметил Семин.
В Владивостоке из-за циклона власти ввели режим повышенной готовности до 19 ноября. В вечернее время в регионе синоптики прогнозируют метель и дождь со снегом. Водителей попросили соблюдать осторожность из-за возможного гололеда, скользких дорог и плохой видимости.
Ранее высокий риск оползней зафиксировали на юго-западе Японии. В регионе из-за проливных дождей реки вышли из берегов, спровоцировав сход селей в горных районах страны. Экстренные службы рекомендовали эвакуироваться тысячам жителей страны. Больше всего от осадков пострадали районы префектур Нагасаки и Сага.