Оперслужбы не смогли связаться с шестью заблокированными в горящем здании во Фрязине
Связи с шестью заблокированными в горящем здании во Фрязине нет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«В настоящее время с шестью заблокированными пожаром нет никакой связи», - подчеркнул собеседник агентства.
Пожар в бывшем здании НИИ «Платан» вспыхнул днем 24 июня. МЧС продолжает спасательную операцию - из здания эвакуировали одного человека. Тушение огня осложняют сильное задымление и высокая температура. Огонь охватил площадь в 4,5 тысячи квадратных метров.
Жертвами пожара стали два человека.
СК возбудил уголовное дело по факту случившегося. На место прибыла следственно-оперативная группа.