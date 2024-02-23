Оперштаб сообщил о падении одного летательного аппарата на Кубани

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На месте случившегося продолжают работать экстренные службы. Пожар, вспыхнувший после падения устройства, локализовали в 20:50.

«В 21:45 полная ликвидация пожара», - добавили в оперштабе.

Ранее в ЕДДС заявили о падении двух летательных аппаратов в Каневском районе. На место ЧП прибыли пожарные, которые установили, что загорелся один объект. Пламя распространилось на заросли камышей. Огонь охватил площадь в 250 «квадратов», угрозы для жилых домов не было.

В результате никто не пострадал. Очевидцы сняли мощный пожар на видео.