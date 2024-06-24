Оперштаб развернули на месте пожара во Фрязине

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Он призвал население в случае необходимости звонить по телефону службы спасения - 112. По его словам, имущественный комплекс на Заводском проезде, где вспыхнул пожар, находится в частной собственности.

«На месте развернут оперативный штаб, работают МЧС, пожарные и другие оперативные службы», - добавил Воробьев.

Для спасения людей и локализации огня задействовали более 70 человек и 24 единицы техники.

Жертвами пожара во Фрязине стали два человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.