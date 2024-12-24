24 декабря 2024, 13:05

Оперштаб не выявил новые участки выбросов мазута на Кубани

РИА «Новости»
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Специалисты оперативного штаба продолжают мониторинг ситуации на Черноморском побережье. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

«Новые участки выбросов мазута на текущее утро не обнаружены», - написал он.

В ближайшие пару дней погода позволит оперативно собирать загрязненный грунт и максимально активно вывозить мешки на временные площадки. Оттуда их доставят на спецпредприятия по утилизации. Речь идет о «Сириусе» и «Биопотенциале» в Темрюкском районе, а также об «Агентстве „Ртутная безопасность“» в Абинском районе.

Разлив мазута в Черном море произошел после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Собственники судов займутся их подъемом и утилизацией. Владельцы танкеров также возместят ущерб после аварии.

Черное море Краснодарский край Крушение танкеров в Керченском проливе
24 декабря 2024, 11:41
На юго-востоке Москвы из-за затопления дороги перекрыли движение транспорта
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В Москве около районе дома 16 по Перовскому шоссе произошло подтопление проезжей части. В связи с ЧП движение в этом районе частично перекрыли, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

Ограничения для транспорта действуют на 2-й Карачаровской улице до Перовского шоссе, дом 16/2. Водителям рекомендовали объезжать этот участок.

«Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают регулировочно-распорядительные действия и оказывают водителям всестороннюю помощь», - отметили в пресс-службе.

Ранее движение парализовало на 40 километре МКАД. Фура Scania наехала на бетонные блоки и опрокинулась, из-за чего на трассе возникла большая пробка. Водитель грузовика выжил, ему оказали помощь медики. Из-за ЧП сотрудники Госавтоинспекции перекрыли три полосы движения из четырех, водителям посоветовали выбирать маршруты объезда.

ГИБДД Дороги Москва
24 декабря 2024, 10:51
Район крушения российского судна Ursa Major признали опасным для судоходства
Соцсети
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Район Средиземного моря в международных водах между Испанией и Алжиром, где потерпело крушение российское грузовое судно Ursa Major, признали опасным для судоходства. Об этом сообщила испанская газета La Verdad.

«Судно накренилось, из-за чего этот район были вынуждены отметить как опасный для судоходства», - написали журналисты.

Информация о крушении появилась утром. В машинной части судна, следовавшего из Санкт-Петербурга во Владивосток, прогремел взрыв. Двое членов экипажа пропали без вести. Остальные 14 спаслись и сейчас находятся в испанской Картахене.

Ранее танкер «Меркурий» потерял ход у берегов острова Симушир на Сахалине. Команда попросила о помощи. Из порта Корсаков вышло спасательное судно и благополучно отбуксировало танкер к берегу. Никто из 19 членов экипажа не пострадал.

Корабли Россия Испания Крушение российского сухогруза Ursa Major
24 декабря 2024, 10:43
«Нормальный пароход». Проблем с затонувшим судном Ursa Major раньше не замечали
Соцсети
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Раньше проблем с российским судном Ursa Major, затонувшим в Средиземном море, не было. Об этом 360.ru рассказал бывший генеральный директор компании ООО «СК-Юг» — владельца парохода.

«Никаких проблем не было, по крайней мере, на моей памяти. <…> Происшествий с пароходом не было. Нормальный пароход, хороший пароход. Я на нем был неоднократно, я три года был генеральным директором. До этого замом по безопасности был два года», - рассказал специалист.

По его словам, раньше текучки среди экипажа не наблюдалось.

«Менялись экипажи, да, кто-то в отпуске, кто-то на пароходе. В основном не было текучки тогда. Сейчас, возможно, текучка есть у них», - отметил собеседник 360.ru.

Торговый корабль Ursa Major потерпел бедствие в водах между Испанией и Алжиром. Крушение произошло после взрыва в машинном отделении, два члена экипажа пропали без вести. Спасатели вызволили на берег 14 человек, их доставили в город Картахена.

Корабли Взрывы
24 декабря 2024, 10:20
Трое осужденных сбежали из колонии в Нижнем Тагиле
РИА «Новости»
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Трое осужденных вечером 23 декабря сбежали из исправительного центра в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Сбежавших приговорили к принудительным работам. Но они самовольно покинули территорию учреждения.

«Проводятся розыскные мероприятия», - уточнили в ФСИН.

По данным Telegram-канала Shot , двое из них попались на краже, третьего осудили за уничтожение имущества. Они выломали решетку на окне и пустились в бега. Их отсутствие заметили только в десятом часу вечера.

В ноябре 10 человек ушли в самоволку из воинской части в Новосибирской области. Они покинули населенный пункт за полчаса, выехав из рабочего поселка на такси. Оказалось, это не первый побег молодых людей.

ФСИН Кражи Свердловская область

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