Оператор группы «Пикник» выразил уверенность, что теракт был тщательно спланирован

По его словам, нападавшие организовали все таким образом, чтобы зрители не имели возможности покинуть концертный зал.

«Очень хорошо представляли, в какой момент это должно произойти, чтобы зрители из зала не могли двинуться в сторону каких-то других запасных выходов, и все ломились в сторону сцены», - отметил Поморин.

Оператор находился за кулисами, когда коллеги рассказали ему о сути происходящего, он дал им указание как можно скорее покинуть помещение.

В России 24 марта начался день общенационального траура по жертвам теракта в Crocus City Hall. В стране приспустили государственные флаги и отменили развлекательные мероприятия.

Президент России Владимир Путин назвал теракт в Crocus City Hall кровавым и варварским. Глава государства поблагодарил медиков, пожарных и спасателей , которые работали на месте происшествия.