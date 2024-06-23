Оперативный штаб создали в Дагестане после стрельбы в Дербенте и Махачкале

Читайте нас в:

Он подчеркнул, что неизвестные пытались добиться дестабилизации общественной ситуации, но на их пути встали сотрудники полиции республики.

«Паника и страх - то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся!» - написал Меликов.

Глава Дагестана добавил, что в регионе объявили план «Перехват». Все силовики действуют по инструкции. Личности нападавших установят в ближайшее время.

Все необходимые решения примет созданный оперативный штаб, «Призываю всех сохранять спокойствие. Подробная информация будет дана позже», - пообещал глава региона.