Оперативный штаб создали в Дагестане после стрельбы в Дербенте и Махачкале
Оперативный штаб создали в Дагестане для принятия решений после стрельбы в Дербенте и Махачкале. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что неизвестные пытались добиться дестабилизации общественной ситуации, но на их пути встали сотрудники полиции республики.
«Паника и страх - то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся!» - написал Меликов.
Глава Дагестана добавил, что в регионе объявили план «Перехват». Все силовики действуют по инструкции. Личности нападавших установят в ближайшее время.
Все необходимые решения примет созданный оперативный штаб, «Призываю всех сохранять спокойствие. Подробная информация будет дана позже», - пообещал глава региона.