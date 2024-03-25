Оперативные службы заявили о вероятном затоплении рудника «Пионер» в Приамурье
Разведка находящегося в Амурской области рудника «Пионер» показала, что он с высокой вероятностью затоплен. Под землей заблокированы горняки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию от оперативных служб.
По словам собеседника агентства, на глубине 150 метров в горных выработках стоит вода. Следовательно, высока вероятность, что остальные выработки рудника затоплены.
В минувший понедельник, 18 марта, на руднике произошло обрушение. По данным МЧС России, там могут находиться порядка 13 человек. Через несколько дней спасатели установили, что масштаб обвала намного больше , чем считалось ранее.
Они пробурили несколько разведывательных скважин разной глубины.