Оперативные службы заявили о вероятном затоплении рудника «Пионер» в Приамурье

В Crocus City Hall продолжают выдавать личные вещи, оставленные зрителями во время теракта. Видео с места событий появилось в распоряжении «360».

Люди приходят за вещами, которые они оставили в гардеробах при эвакуации во время теракта. Для этого организовали отдельное пространство, на входе разместили соответствующую табличку. Поток желающих забрать свои вещи не прекращается. Все имущество распределили по пакетам.

О возможности забрать личные вещи сообщали в воскресенье, 24 марта. Как сообщали в пресс-службе Следственного комитета России, для этого можно прийти в пятый и во второй залы павильона, который находится на Международной улице , 18 в Красногорске.

По данным департамента труда и социальной защиты населения Москвы, пострадавшим в результате теракта начали поступать первые компенсации. Речь идет о единовременной материальной помощи.