Операцию по спасению застрявшего кота в Москве отложили до утра

По словам спасателей, для вызволения питомца потребуется специальная аппаратура и переговоры с электриками. Также непонятно, где именно находится животное. Мяуканье слышно в районе дымовой шахты на уровне первого этажа, однако повсюду расположены вентиляционные отделы, по которым распространяется звук. Точно определить источник звука трудно без специальных средств.

Также перед спасателями возникла другая проблема: предположительное местонахождение кота окружено проводами. В случае неправильного обращения с проводкой есть риск оставить жильцов дома без электроэнергии.

Ранее стало известно, что застрявший кот находится в ловушке уже около недели. Все это время животное громко мяукало, в последнее время голос питомца стал хриплым и прерывистым. Жильцы дома обратились в спасательную службу, однако сразу помочь не получилось - потребовалось разрешение управляющей компании дома.