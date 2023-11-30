Операцию по спасению застрявшего кота в Москве отложили до утра
Спасение кота, застрявшего в стене жилого дома по улице Мусы Джалиля в районе Зябликово в Москве, отложили до утра. Об этом сообщили сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия.
По словам спасателей, для вызволения питомца потребуется специальная аппаратура и переговоры с электриками. Также непонятно, где именно находится животное. Мяуканье слышно в районе дымовой шахты на уровне первого этажа, однако повсюду расположены вентиляционные отделы, по которым распространяется звук. Точно определить источник звука трудно без специальных средств.
Также перед спасателями возникла другая проблема: предположительное местонахождение кота окружено проводами. В случае неправильного обращения с проводкой есть риск оставить жильцов дома без электроэнергии.
Ранее стало известно, что застрявший кот находится в ловушке уже около недели. Все это время животное громко мяукало, в последнее время голос питомца стал хриплым и прерывистым. Жильцы дома обратились в спасательную службу, однако сразу помочь не получилось - потребовалось разрешение управляющей компании дома.