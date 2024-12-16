Операцию по спасению экипажа танкера «Волгонефть 239» успешно завершили

В Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В результате ЧП произошел разлив мазута. Росприроднадзор уже устанавливает объем загрязнения, а президент Владимир Путин поручил создать рабочую группу по ликвидации последствий ЧП. Что грозит экологии региона и как будут бороться с последствиями аварии, ведущая 360.ru Анастасия Букреева узнала в беседе с экологом Анатолием Баташовым.

ЧП не сорвет курортный сезон По словам эколога, потерпевшие крушение суда были скорее «баржами для перевозки нефти», чем танкерами в обычном понимании этого слова.

«Очень маленькие корабли. Поэтому здесь масштаб катастрофы будет не слишком вредный для экологии. Но то, что видно сейчас, вот невооруженным взглядом, примерно две тысячи тонн мазута в акваторию попало. И с этим придется жить», - заявил эксперт.

Несмотря на это, собеседник 360.ru подчеркнул, что эта авария не угрожает экологии акватории моря, хотя некоторое количество рыбы и птиц погибнет.

«Он (масштаб бедствия - прим. ред.) не сорвет курортный сезон. Отдыхающие этого не заметят», - успокоил Баташов тех, кто планирует приехать следующим летом на побережье для отдыха.

Аварией занялись сразу Эколог отметил, что в это время года из-за штормов будет трудно установить заграждения для сбора нефти. Но благодаря тому, что проблемой стали заниматься сразу, последствия от аварии будут минимальными.

«С учетом того, что аварией стали заниматься сразу, то есть, практически как только поступили первые сигналы, туда сразу же пошли буксировочные суда, и на серьезном уровне подключилось руководство всех органов, в том числе Минтранса, МЧС, Роспроводнадзора, есть уверенность, что все меры будут приняты быстро и исчерпывающе» - подвел итог Баташов.

По мнению эколога, суда, транспортировавшие нефть, не должны были эксплуатировать в море в такой сильный шторм. Он назвал капитанов, отправившихся в море в шторм «шалопаями».