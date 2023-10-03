«Они реально боятся». Неизвестный напал на детей в нижегородском ЖК

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На кадрах видно, что мужчина на территории жилого комплекса «Седьмое небо» погнался за двумя мальчиками, которые ехали на велосипедах. Одного из них нападавший задел бейсбольной битой, а второго сбил с седла и ударил. Отец пострадавшего ребенка Дмитрий сообщил, что школьники отделались ушибами, но получили сильный стресс. Особенно пострадал ребенок, которого нападавший сбил с велосипеда.

«С детьми сейчас все в порядке. Мой [пострадал] не особо сильно, а вот другой мальчик, его битой шарахнул как следует, когда тот упал. Ему прилетело прямо конкретно, сбил его с велосипеда битой», - отметил Дмитрий.

По его словам, мужчина после происшествия зашел в одно из зданий ЖК. Возможно, нападавший является жильцом соседнего дома, добавил собеседник «360». Он уточнил, что раньше в этом районе не происходило ничего подобного.

«Дети в школу не ходят пока, потому что они реально боятся. Передвигаются пока со мной или охрану я для успокоения ребенка найму. Одиннадцать лет пацанам, страшно. Выбежал мужик с битой, начал бить. Конечно, страшно», - сообщил отец мальчика.

Ранее в Москве мужчина напал на ребенка в одном из дворов. Злоумышленник схватил одного из игравших во дворе мальчиков и порвал на нем футболку.