«Они раскаиваются». Ставропольские поджигатели Библии извинились перед верующими

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Подростки записали видеоизвинение, в котором пообещали, что подобное больше повторится.

«Это „герои“ недавнего видео с сожжением Библии. Они раскаиваются, их родные - переживают», - написал Владимиров.

По его словам, извинения не отменят сделанного. Парни испортили жизнь себе и своим семьям, подчеркнул губернатор. За оскорбление чувств верующих молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.

Жительница Ставропольского края, чей сын подозревается в поджоге Библии, жестко отреагировала на его поведение. Женщина пообещала принять меры по воспитанию подростка.